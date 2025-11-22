عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آتش سوزی جنگل الیت مرزن آباد و اطفاء حریق آن که روزها است در آتش می‌سوزد، گفت: این آتش‌سوزی حدود ۱۸ روز است که اتفاق افتاده و در سطح وسیعی هم رخ داده است و مناطق بالادستی را هم در برگرفته است.

نماینده نور و محمودآباد خاطرنشان کرد: این یکی، دو روزی که بالگردهای مخصوص را به منطقه آورده‌اند تا حدودی توانسته‌اند اطفاء حریق کنند.

وی ادامه داد: روز گذشته من پیگیری کردم تقریبا اطفاء حریق در سطح وسیعی بوده است و دود ناشی از خاموشی زیاد بود و در شب گذشته وضعیت منطقه مشخص نبود و در روشنایی روز باید ببینیم چه قدر اقدامات موثر بوده است و به نظرم کار عمده‌ای صورت گرفته است.

فیاضی درباره این که معاون اجرایی دولت عنوان کرده است برای اطفاء حریق از کشور ترکیه کمک گرفته شده است، بیان کرد: این هواپیمایی‌هایی که از کشور ترکیه آورده‌اند توانسته تا حدی آتش را خاموش کند و الا با آن امکانات قبلی تا چند روز پیش آتش قابل مهار نبود.

وی در پاسخ به این که این جنگل بیش از ۱۸ روز است که در آتش است چرا همان روزهای اول پیگیری وسیعی صورت نگرفت که تا این حد دامنه دار نشود، گفت: متاسفانه اطفاء حریق طول کشید و امروز؛ روز هجدهم است به نظرم باید از امروز این وضعیت تمام شود و هنوز وضعیت منطقه مشخص نیست باید ببینیم اقدامات وسیعی که از امروز گفته شده در حال انجام است، چگونه خواهد شد.

انتهای پیام/