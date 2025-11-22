خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیاضی در گفت‌وگو با ایلنا:

هواپیمایی‌هایی که از ترکیه آورده‌اند توانستند تا حدی آتش را مهار کنند/ امروز باید این وضعیت تمام شود

هواپیمایی‌هایی که از ترکیه آورده‌اند توانستند تا حدی آتش را مهار کنند/ امروز باید این وضعیت تمام شود
کد خبر : 1717330
لینک کوتاه کپی شد.

یک نماینده مجلس گفت: هواپیمایی‌هایی که از کشور ترکیه آورده‌اند توانسته تا حدی آتش جنگل الیت را مهار کند و الا با آن امکانات قبلی آتش قابل مهار نبود. امروز، روز هجدهم است به نظرم باید از امروز این وضعیت تمام شود.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره  آتش سوزی جنگل الیت  مرزن آباد و اطفاء حریق آن که روزها است  در آتش می‌سوزد، گفت: این آتش‌سوزی  حدود ۱۸ روز است که اتفاق افتاده و در سطح وسیعی هم رخ داده است و مناطق بالادستی را هم در برگرفته است.

نماینده نور و محمودآباد خاطرنشان کرد: این یکی، دو روزی که بالگردهای مخصوص را به منطقه آورده‌اند تا حدودی توانسته‌اند اطفاء حریق کنند.

وی ادامه داد: روز گذشته من پیگیری کردم تقریبا اطفاء حریق در سطح وسیعی بوده است  و دود ناشی  از خاموشی زیاد بود و در شب گذشته وضعیت منطقه مشخص نبود و در روشنایی روز باید ببینیم چه  قدر اقدامات موثر بوده است و به نظرم کار عمده‌ای صورت گرفته است.

فیاضی درباره این که معاون اجرایی دولت عنوان کرده است برای اطفاء حریق  از کشور ترکیه  کمک گرفته شده است، بیان کرد: این هواپیمایی‌هایی که از کشور ترکیه آورده‌اند توانسته تا حدی آتش را خاموش کند  و الا با آن امکانات قبلی تا چند روز پیش آتش قابل مهار نبود. 

وی در پاسخ به این که این جنگل بیش از ۱۸ روز است که در آتش است چرا همان روزهای اول پیگیری وسیعی صورت نگرفت که تا این حد دامنه دار نشود، گفت: متاسفانه اطفاء حریق طول کشید و امروز؛ روز هجدهم است  به نظرم باید از امروز این وضعیت تمام  شود و  هنوز وضعیت منطقه مشخص نیست  باید ببینیم اقدامات وسیعی که از امروز گفته شده در حال انجام است، چگونه  خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب