به گزارش ایلنا، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس گزارش‌ها و رصد‌های به عمل آمده، برخی افراد خودرو یا اموال خود را برای شرکت در قرعه‌کشی عرضه کرده و از شرکت‌کنندگان وجوهی دریافت می‌کنند، به نحوی که از مجموع این مبالغ، یک یا چند نفر جایزه دریافت می‌کنند. این اقدامات، مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۳، جرم محسوب می‌شود.

دادستان مرکز استان افزود: هرگونه مشارکت در قرعه‌کشی یا اقدام مبتنی بر شانس که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجوه پرداخت شده توسط شرکت‌کنندگان به نفع برنده یا اشخاص ثالث پرداخت شود، جرم است. مرتکبین علاوه بر ضبط اموال و وجوه حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر وجوه حاصل از جرم، هرکدام بیشتر باشد، محکوم خواهند شد.

سید وحید موسوی تأکید کرد: شهروندان مؤظفند از شرکت در این نوع فعالیت‌ها خودداری کنند.

وی تصریح کرد: برگزارکنندگان و مدیران این قرعه‌کشی‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین از عموم مردم انتظار می‌رود در صورت مشاهده چنین اقداماتی، مراتب را به مراجع قضایی گزارش دهند.

موسویان در پایان اظهار کرد: صدور این هشدار با هدف حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از اموال عمومی و خصوصی انجام شده و لازم‌الاجرا است.

