بازدید عراقچی از بازارچه خیریه انجمن بانوان دیپلماتیک

به گزارش ایلنا، این بازارچه خیریه با حضور غرفه هایی از ۱۹ سفارتخانه خارجی مقیم تهران شامل تایلند، تاجیکستان، روسیه، نیجریه، ⁠ازبکستان، ⁠اروگوئه، چین، اوگاندا، زیمبابوه، پاکستان، ⁠بورکینافاسو، مجمع شهرداران آسیایی، ماداگاسکار، ⁠رومانی، ونزوئلا، بین‌المجالس اسلامی، ⁠بنگلادش، هند و قزاقستان روز جمعه پس از چهار روز برگزاری به کار خود خاتمه داد.

