بازدید عراقچی از بازارچه خیریه انجمن بانوان دیپلماتیک

بازدید عراقچی از بازارچه خیریه انجمن بانوان دیپلماتیک
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه عصر جمعه با حضور در محل برگزاری بازارچه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان از غرفه‌های آن دیدن کرد.

به گزارش ایلنا، این بازارچه خیریه با حضور غرفه هایی از ۱۹ سفارتخانه خارجی مقیم تهران شامل تایلند، تاجیکستان، روسیه، نیجریه، ⁠ازبکستان، ⁠اروگوئه، چین، اوگاندا، زیمبابوه، پاکستان، ⁠بورکینافاسو، مجمع شهرداران آسیایی، ماداگاسکار، ⁠رومانی، ونزوئلا، بین‌المجالس اسلامی، ⁠بنگلادش، هند و قزاقستان روز جمعه پس از چهار روز برگزاری به کار خود خاتمه داد.

