پیام تبریک رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت سالروز تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با صدور پیامی، فرا رسیدن سالروز تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات ارتش را به رئیس این سازمان تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

سالروز تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، فرصت مغتنمی برای قدردانی از اقدامات سربازان گمنام امام زمان(عج) در ایجاد، حفظ و ارتقای امنیت در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

امروزه که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با تمام قوا به دنبال ایجاد ناامنی و ضربه زدن به امنیت این نظام الهی هستند، نقش بی بدیل کارکنان دلیر، شجاع، مومن و متعهد سازمان حفاظت اطلاعات ارتش به عنوان سربازان گمنام ولی عصر(عج) و پرچمداران حفظ امنیت در مقابله با این توطئه های شوم بیش از بیش آشکار است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه امنیت، یکم آذرماه سالروز تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات ارتش را به حضرتعالی و کارکنان خدوم آن مجموعه تبریک عرض نموده؛ توفیقات روز افزونتان را در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت و رهبری فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.