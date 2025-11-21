خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تشریح کرد؛

چهار هدف اصلی لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور چهار هدف اصلی لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدرین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «۴هدف اصلی لایحه عبارتند از:
۱-میزان دریافتی ‎کارمند شاغل با زمان ‎بازنشستگی ایشان را نزدیک به هم می‌کند.
۲-تفاوت دریافتی بازنشستگان قانون کار و قانون م.خ.ک را از بین می‌برد.
۳-به پایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند.
۴-نیاز به قوانین حمایتی ‎همسان‌سازی را کم می‌کند.»

