چهار هدف اصلی لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدرین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «۴هدف اصلی لایحه عبارتند از:

۱-میزان دریافتی ‎کارمند شاغل با زمان ‎بازنشستگی ایشان را نزدیک به هم می‌کند.

۲-تفاوت دریافتی بازنشستگان قانون کار و قانون م.خ.ک را از بین می‌برد.

۳-به پایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند.

۴-نیاز به قوانین حمایتی ‎همسان‌سازی را کم می‌کند.»

