آزمون ورودی دکترای جغرافیای نظامی و کارشناسی ارشد مطالعات دفاع مقدس در دافوس ارتش برگزار شد
آزمون ورودی دکترای جغرافیای نظامی و کارشناسی ارشد مطالعات دفاع مقدس با حضور ناظرانی از سازمان سنجش کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، آزمون ورودی دکترای جغرافیای نظامی و کارشناسی ارشد مطالعات دفاع مقدس صبح امروز (جمعه) ۳۰ آبان با حضور ناظرانی از سازمان سنجش کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش در دافوس آجا برگزار شد.
در حاشیه برگزاری این آزمون امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی، فرمانده دانشگاه با اشاره به اهمیت جغرافیای نظامی در سطح بین المللی گفت: دانش جغرافیا و تاریخ از دیرباز برای نظامیان و سیاسیون اهمیت بنیادین داشته است زیرا جغرافیا به طور عام بستر فیزیکی قدرت را تعیین می‌کند و تاریخ منبعی الهام‌بخش برای شناخت الگوهای رفتاری؛ خطاهای گذشته و تحول دکترین ها است.
وی افزود: بدون شناخت عمیق از جغرافیا هیچ ارزیابی دقیقی از ظرفیت استراتژیک یک کشور برای سیاسیون و منطقه عملیات برای نظامیان ممکن نیست به همین دلیل تاریخ به عنوان آزمایشگاه تجربه بشری نشان می‌دهد که چگونه کشورها، سیاستمداران و نظامیان در شرایط مختلف تصمیم گرفته‌اند. 
امیر ولیوند تشریح کرد: برهمین اساس دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز کنکور اختصاصی دو رشته دکتری جغرافیای نظامی و کارشناسی ارشد مطالعات دفاع مقدس را برای کلیه علاقمندان آن از سراسر کشور تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور برگزار کرد و داوطلبین برای ورود به مقطع دکترای جغرافیای نظامی و مقطع کارشناسی ارشد مطالعات دفاع مقدس به رقابت پرداختند.
شایان ذکر است داوطلبان پس از موفقیت در آزمون ورودی باید در مرحله دوم برای کسب کرسی دانشجویی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در مصاحبه حضوری شرکت کنند.

