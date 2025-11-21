به گزارش ایلنا، در پی موج تازه‌ای از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های استان‌های شمالی و شدت گرفتن حریق گسترده در جنگل «وشتاز» واقع در روستای الیت، علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزات دفاع، عنوان کرد: آتش‌سوزی منطقه «وشتاز» که طی یک هفته گذشته مهار نسبی شده بود، همزمان با افزایش سرعت باد دوباره شعله‌ور شده و بخش‌های بیشتری از اراضی جنگلی را درگیر کرد. براساس گزارش‌ها، وزش باد شدید موجب سرایت آتش به نقاط شیب‌دار شده و نگرانی‌ها درباره گسترش حریق به ارتفاعات بالادست را افزایش داد.



وی افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و گسترش آتش، به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی، مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع وارد عمل شد. در پی این درخواست، هماهنگی لازم برای اعزام سه فروند بالگرد MI-17 از مجموعه‌های نیروی هوافضای سپاه، هوانیروز سپاه و جمعیت هلال‌احمر به همراه بسکت‌های ۴۰۰۰ لیتری جهت عملیات اطفا صورت پذیرفت. این بالگردها برای انجام عملیات مهار و کنترل حریق به منطقه اعزام شده‌اند.