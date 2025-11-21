خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعزام سه فروند بالگرد وزارت دفاع برای کمک به اطفای حریق جنگل‌های شمال

اعزام سه فروند بالگرد وزارت دفاع برای کمک به اطفای حریق جنگل‌های شمال
کد خبر : 1717206
لینک کوتاه کپی شد.

سه فروند بالگرد اطفای حریق برای انجام عملیات مهار و کنترل آتش جنگل‌های شمال کشور به منطقه اعزام شده‌اند.

به گزارش ایلنا، در پی موج تازه‌ای از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های استان‌های شمالی و شدت گرفتن حریق گسترده در جنگل «وشتاز» واقع در روستای الیت، علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزات دفاع، عنوان کرد: آتش‌سوزی منطقه «وشتاز» که طی یک هفته گذشته مهار نسبی شده بود، همزمان با افزایش سرعت باد دوباره شعله‌ور شده و بخش‌های بیشتری از اراضی جنگلی را درگیر کرد. براساس گزارش‌ها، وزش باد شدید موجب سرایت آتش به نقاط شیب‌دار شده و نگرانی‌ها درباره گسترش حریق به ارتفاعات بالادست را افزایش داد.
 
وی افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و گسترش آتش، به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی، مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع وارد عمل شد. در پی این درخواست، هماهنگی لازم برای اعزام سه فروند بالگرد MI-17 از مجموعه‌های نیروی هوافضای سپاه، هوانیروز سپاه و جمعیت هلال‌احمر به همراه بسکت‌های ۴۰۰۰ لیتری جهت عملیات اطفا صورت پذیرفت. این بالگردها برای انجام عملیات مهار و کنترل حریق به منطقه اعزام شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب