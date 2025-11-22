خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

پاسخ پاک‌نژاد به ماجرای ۵۰۰ هزار کارت سوخت مفقود شده/ خودمان سوزاندیم

پاسخ پاک‌نژاد به ماجرای ۵۰۰ هزار کارت سوخت مفقود شده/ خودمان سوزاندیم
کد خبر : 1717191
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت توضیحاتی درباره سوزاندن حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت ارائه داد.

محسن پاک‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نظارت بر کارت سوخت‌ها و این که گفته می‌شود ۵۰۰ هزار کارت سوخت مفقود شده است، گفت: خیر این کارت‌ها مفقود نشده است ما ۵۳۰ هزار کارت سوخت را سوزانده‌ایم.

وزیر نفت  خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که عزیزان ما در حوزه فراجا در اختیار همکارامان قرار دادند و  از محل تقاطع‌گیری  اطلاعات «سامانه هوشمند سوخت» ۵۳۰ هزار کارت سوخت که الان  نزدیک به ۶۰۰ هزار کارت شده سوزانده شده است.

وی ادامه داد: این فرآیند ادامه دارد و این کارت سوخت‌ها  مربوط به خودروهای سرقتی و مفقود شده، موتور سیکلت‌های مفقودی و سرقتی  است که  سوزانده می‌شوند.

پاکنژاد با اشاره به دستاورد این اقدام گفت: عملاً خروجی و دستاورد این  اقدام کاهش مصرف حدود ۱/۲ میلیون لیتر  در روز است. 

وی تاکید کرد: این دست اقدامات در حوزه وزارت نفت انجام می‌گیرد و پیگیری می‌شود که با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط ان‌شاالله اثرات بیشترش   را خواهیم دید.

وزیر نفت در  پاسخ به اینکه با توجه به اینکه بحث گرانی بنزین وارداتی مطرح است، آیا نظارت‌ها در این حوزه بیشتر خواهد شد، گفت: حتما همین طور است.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب