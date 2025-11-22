در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
پاسخ پاکنژاد به ماجرای ۵۰۰ هزار کارت سوخت مفقود شده/ خودمان سوزاندیم
وزیر نفت توضیحاتی درباره سوزاندن حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت ارائه داد.
محسن پاکنژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره نظارت بر کارت سوختها و این که گفته میشود ۵۰۰ هزار کارت سوخت مفقود شده است، گفت: خیر این کارتها مفقود نشده است ما ۵۳۰ هزار کارت سوخت را سوزاندهایم.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که عزیزان ما در حوزه فراجا در اختیار همکارامان قرار دادند و از محل تقاطعگیری اطلاعات «سامانه هوشمند سوخت» ۵۳۰ هزار کارت سوخت که الان نزدیک به ۶۰۰ هزار کارت شده سوزانده شده است.
وی ادامه داد: این فرآیند ادامه دارد و این کارت سوختها مربوط به خودروهای سرقتی و مفقود شده، موتور سیکلتهای مفقودی و سرقتی است که سوزانده میشوند.
پاکنژاد با اشاره به دستاورد این اقدام گفت: عملاً خروجی و دستاورد این اقدام کاهش مصرف حدود ۱/۲ میلیون لیتر در روز است.
وی تاکید کرد: این دست اقدامات در حوزه وزارت نفت انجام میگیرد و پیگیری میشود که با همکاری سایر نهادهای ذیربط انشاالله اثرات بیشترش را خواهیم دید.
وزیر نفت در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه بحث گرانی بنزین وارداتی مطرح است، آیا نظارتها در این حوزه بیشتر خواهد شد، گفت: حتما همین طور است.