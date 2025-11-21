خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران:

تفکر بسیجی مردم در جنگ ۱۲ روزه دشمن را شکست داد

تفکر بسیجی مردم در جنگ ۱۲ روزه دشمن را شکست داد
کد خبر : 1717118
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) استان تهران با تأکید بر اینکه بسیج بزرگترین فرصت انقلاب اسلامی و عامل خنثی‌سازی تهدیدهای دشمنان است، گفت: تفکر بسیجی مردم در جنگ ۱۲ روزه منجر به شکست خواست و برنامه دشمن شد.

به گزارش ایلنا، سردار حسن حسن‌زاده پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با گرامیداشت هفته بسیج و یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت و شهدای اقتدار، اظهار کرد: فلسفه وجودی بسیج خنثی‌سازی تهدیدها و تبدیل خطرات به فرصت‌هاست.

وی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در سال ۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفین در پی تسخیر لانه جاسوسی، افزود: امام راحل(ره) در شرایطی که هیبت آمریکا توسط جوانان انقلابی فرو ریخته بود، برای مقابله با تهدیدهای پیش‌رو فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی را صادر کردند و ماهیت بسیج از همان ابتدا برای دفع تهدیدهای آمریکا علیه ایران شکل گرفت.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران، بسیج را بزرگترین فرصت انقلاب اسلامی و جهان اسلام دانست و گفت: بسیج مبدل تهدیدها به فرصت‌ها است و در مقاطع مختلف زمانی، در برابر خطراتی که متوجه انقلاب و مردم ایران بوده، نقش‌آفرینی مؤثر داشته است. بسیج طی پنج دهه اخیر با تمام ظرفیت‌های مردمی و عملیاتی خود به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه و قدرت‌های استکباری از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه منطق بسیج، مقاوم‌سازی حداکثری کشور در برابر تهدیدهاست، افزود: فعالیت گسترده بسیج در عرصه‌های جنگ نرم، نیمه‌سخت و سخت، ایران عزیز و نظام مقدس اسلامی را از خطرات متعدد مصون نگه داشته است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران با بیان اینکه فعالیت بسیج تنها به حوزه‌های نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بسیج با ظرفیت بزرگ مردمی خود در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، اقتصادی، علمی و مدیریت بحران‌های طبیعی همواره در میدان حضور داشته و نقش‌آفرینی کرده است.

سردار حسن‌زاده بسیج را «موتور محرک پیشرفت» و «کلید طلایی حل مشکلات کشور» دانست و گفت: تفکر بسیجی باید در همه ارکان و بخش‌های کشور به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها افزود: بسیج در همه فتنه‌ها و دسیسه‌های دشمنان توانست کشور و انقلاب را حفظ کند و اجازه نداد خواست آنان برای نابودی انقلاب اسلامی محقق شود.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تأکید کرد: بسیج یک فرهنگ و اندیشه عمیق است و در قالب سازمان و ساختار اداری صرف نمی‌گنجد؛ اگرچه استفاده از ظرفیت‌های سازمانی آن ضروری است، اما جوهره بسیج مبتنی بر خودباوری، اتکا به ظرفیت‌های درونی و مردمی و مقابله مستمر با استکبار است.

وی افزود: مکتب بسیج ما را به حمایت از مردم مظلوم غزه و همه ملت‌های تحت ظلم استکبار جهانی ملزم می‌کند.

سردار حسن‌زاده، دشمن‌شناسی، آگاهی نسبت به توطئه‌ها، جهاد، مقاومت و بهره‌گیری از ایمان و علم را از مؤلفه‌های اصلی تفکر بسیجی برشمرد و گفت: در تفکر بسیجی، تسلیم در برابر دشمن معنا ندارد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام در برابر خواست دشمن ایستاد و نشان داد که پایبند تفکر بسیجی است. دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی و ترور فرماندهان، مردم را مقابل نظام قرار می‌دهد اما دفاع جانانه ملت ثابت کرد که آنها در برابر هر توطئه‌ای پای انقلاب اسلامی می‌ایستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب