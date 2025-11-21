فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) تهران:
تفکر بسیجی مردم در جنگ ۱۲ روزه دشمن را شکست داد
فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) استان تهران با تأکید بر اینکه بسیج بزرگترین فرصت انقلاب اسلامی و عامل خنثیسازی تهدیدهای دشمنان است، گفت: تفکر بسیجی مردم در جنگ ۱۲ روزه منجر به شکست خواست و برنامه دشمن شد.
به گزارش ایلنا، سردار حسن حسنزاده پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با گرامیداشت هفته بسیج و یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت و شهدای اقتدار، اظهار کرد: فلسفه وجودی بسیج خنثیسازی تهدیدها و تبدیل خطرات به فرصتهاست.
وی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در سال ۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفین در پی تسخیر لانه جاسوسی، افزود: امام راحل(ره) در شرایطی که هیبت آمریکا توسط جوانان انقلابی فرو ریخته بود، برای مقابله با تهدیدهای پیشرو فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی را صادر کردند و ماهیت بسیج از همان ابتدا برای دفع تهدیدهای آمریکا علیه ایران شکل گرفت.
فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) تهران، بسیج را بزرگترین فرصت انقلاب اسلامی و جهان اسلام دانست و گفت: بسیج مبدل تهدیدها به فرصتها است و در مقاطع مختلف زمانی، در برابر خطراتی که متوجه انقلاب و مردم ایران بوده، نقشآفرینی مؤثر داشته است. بسیج طی پنج دهه اخیر با تمام ظرفیتهای مردمی و عملیاتی خود به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه و قدرتهای استکباری از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه منطق بسیج، مقاومسازی حداکثری کشور در برابر تهدیدهاست، افزود: فعالیت گسترده بسیج در عرصههای جنگ نرم، نیمهسخت و سخت، ایران عزیز و نظام مقدس اسلامی را از خطرات متعدد مصون نگه داشته است.
فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) تهران با بیان اینکه فعالیت بسیج تنها به حوزههای نظامی محدود نمیشود، اظهار کرد: بسیج با ظرفیت بزرگ مردمی خود در عرصههای محرومیتزدایی، اقتصادی، علمی و مدیریت بحرانهای طبیعی همواره در میدان حضور داشته و نقشآفرینی کرده است.
سردار حسنزاده بسیج را «موتور محرک پیشرفت» و «کلید طلایی حل مشکلات کشور» دانست و گفت: تفکر بسیجی باید در همه ارکان و بخشهای کشور بهکار گرفته شود.
وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئهها افزود: بسیج در همه فتنهها و دسیسههای دشمنان توانست کشور و انقلاب را حفظ کند و اجازه نداد خواست آنان برای نابودی انقلاب اسلامی محقق شود.
فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) تأکید کرد: بسیج یک فرهنگ و اندیشه عمیق است و در قالب سازمان و ساختار اداری صرف نمیگنجد؛ اگرچه استفاده از ظرفیتهای سازمانی آن ضروری است، اما جوهره بسیج مبتنی بر خودباوری، اتکا به ظرفیتهای درونی و مردمی و مقابله مستمر با استکبار است.
وی افزود: مکتب بسیج ما را به حمایت از مردم مظلوم غزه و همه ملتهای تحت ظلم استکبار جهانی ملزم میکند.
سردار حسنزاده، دشمنشناسی، آگاهی نسبت به توطئهها، جهاد، مقاومت و بهرهگیری از ایمان و علم را از مؤلفههای اصلی تفکر بسیجی برشمرد و گفت: در تفکر بسیجی، تسلیم در برابر دشمن معنا ندارد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام در برابر خواست دشمن ایستاد و نشان داد که پایبند تفکر بسیجی است. دشمن تصور میکرد با فشار نظامی و ترور فرماندهان، مردم را مقابل نظام قرار میدهد اما دفاع جانانه ملت ثابت کرد که آنها در برابر هر توطئهای پای انقلاب اسلامی میایستند.