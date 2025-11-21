تفکر بسیجی مردم در جنگ ۱۲ روزه دشمن را شکست داد

وی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در سال ۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفین در پی تسخیر لانه جاسوسی، افزود: امام راحل(ره) در شرایطی که هیبت آمریکا توسط جوانان انقلابی فرو ریخته بود، برای مقابله با تهدیدهای پیش‌رو فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی را صادر کردند و ماهیت بسیج از همان ابتدا برای دفع تهدیدهای آمریکا علیه ایران شکل گرفت.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران، بسیج را بزرگترین فرصت انقلاب اسلامی و جهان اسلام دانست و گفت: بسیج مبدل تهدیدها به فرصت‌ها است و در مقاطع مختلف زمانی، در برابر خطراتی که متوجه انقلاب و مردم ایران بوده، نقش‌آفرینی مؤثر داشته است. بسیج طی پنج دهه اخیر با تمام ظرفیت‌های مردمی و عملیاتی خود به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه و قدرت‌های استکباری از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه منطق بسیج، مقاوم‌سازی حداکثری کشور در برابر تهدیدهاست، افزود: فعالیت گسترده بسیج در عرصه‌های جنگ نرم، نیمه‌سخت و سخت، ایران عزیز و نظام مقدس اسلامی را از خطرات متعدد مصون نگه داشته است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران با بیان اینکه فعالیت بسیج تنها به حوزه‌های نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بسیج با ظرفیت بزرگ مردمی خود در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، اقتصادی، علمی و مدیریت بحران‌های طبیعی همواره در میدان حضور داشته و نقش‌آفرینی کرده است.

سردار حسن‌زاده بسیج را «موتور محرک پیشرفت» و «کلید طلایی حل مشکلات کشور» دانست و گفت: تفکر بسیجی باید در همه ارکان و بخش‌های کشور به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها افزود: بسیج در همه فتنه‌ها و دسیسه‌های دشمنان توانست کشور و انقلاب را حفظ کند و اجازه نداد خواست آنان برای نابودی انقلاب اسلامی محقق شود.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تأکید کرد: بسیج یک فرهنگ و اندیشه عمیق است و در قالب سازمان و ساختار اداری صرف نمی‌گنجد؛ اگرچه استفاده از ظرفیت‌های سازمانی آن ضروری است، اما جوهره بسیج مبتنی بر خودباوری، اتکا به ظرفیت‌های درونی و مردمی و مقابله مستمر با استکبار است.

وی افزود: مکتب بسیج ما را به حمایت از مردم مظلوم غزه و همه ملت‌های تحت ظلم استکبار جهانی ملزم می‌کند.

سردار حسن‌زاده، دشمن‌شناسی، آگاهی نسبت به توطئه‌ها، جهاد، مقاومت و بهره‌گیری از ایمان و علم را از مؤلفه‌های اصلی تفکر بسیجی برشمرد و گفت: در تفکر بسیجی، تسلیم در برابر دشمن معنا ندارد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام در برابر خواست دشمن ایستاد و نشان داد که پایبند تفکر بسیجی است. دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی و ترور فرماندهان، مردم را مقابل نظام قرار می‌دهد اما دفاع جانانه ملت ثابت کرد که آنها در برابر هر توطئه‌ای پای انقلاب اسلامی می‌ایستند.