حضور ۳ وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیونهای مجلس
وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو و آموزش و پرورش در جلسات هفته آینده کمیسونهای مجلس شورای اسلامی حضور مییابند.
به گزارش ایلنا، دستورکار کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش درخصوص بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان
کمیسیون اجتماعی؛ دعوت رئیس سازمان حج و زیارت به منظور ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده
کمیسیون اقتصادی؛ ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانکهای ناسالم)
کمیسیون عمران؛ دعوت از شهردار تهران برای بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استانها با حضور استاندار تهران، معاون وزیر کشور و معاون وزیر راه وشهرسازی.