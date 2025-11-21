به گزارش ایلنا، دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش درخصوص بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد تامین مالی واحد‌های صنعتی و معدنی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون اجتماعی؛ دعوت رئیس سازمان حج و زیارت به منظور ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده

کمیسیون اقتصادی؛ ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)

کمیسیون عمران؛ دعوت از شهردار تهران برای بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استان‌ها با حضور استاندار تهران، معاون وزیر کشور و معاون وزیر راه وشهرسازی.

