خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ۳ وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس

حضور ۳ وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس
کد خبر : 1717054
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو و آموزش و پرورش در جلسات هفته آینده کمیسون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش ایلنا، دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش درخصوص بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد تامین مالی واحد‌های صنعتی و معدنی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون اجتماعی؛ دعوت رئیس سازمان حج و زیارت به منظور ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده

کمیسیون اقتصادی؛ ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)

کمیسیون عمران؛ دعوت از شهردار تهران برای بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استان‌ها با حضور استاندار تهران، معاون وزیر کشور و معاون وزیر راه وشهرسازی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب