آمریکا به دنبال دیکته خواسته هایش در مذاکره است

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه با اکونومیست گفت: بله، ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها، دولت فعلی آمریکا، دربارهٔ توافق صحبت می‌کنند، در واقع می‌خواهند خواسته‌های خودشان را دیکته کنند، و این چیزی است که ما تجربه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آمادهٔ مذاکره هستیم، اما نه برای دیکته نوشتن. ما آماده‌ایم وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک‌طرفه.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که چقدر برای یک حملهٔ احتمالی بعدیِ اسرائیل به ایران آماده هستید؟ گفت: ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که می‌توانید توضیح بدهید؟ از چه نظر آماده‌اید؟ گفت: می‌دانید، موشک‌های ما از نظر کمّیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند. ما در طول جنگ ۱۲ روزه درس‌های زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلی‌ها را نیز شناختیم؛ روی همهٔ این موارد کار کرده‌ایم و کاملاً آماده هستیم. حتی آماده تر از دفعهٔ قبل.

وی تاکید کرد: این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ هستیم. همان‌طور که می‌دانید، بهترین راه برای جلوگیری از جنگ این است که برای آن آماده باشید.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: روس‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه کمک زیادی به ما کردند. و بعد از آن، ما همکاری‌های بیشتری نسبت به قبل داشته‌ایم. به همین دلیل است که می‌گویم ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم.