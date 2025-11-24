عضو کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با ایلنا:
بانکهای دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی کمترین تسهیلات را پرداخت کردهاند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نظارت بر بانکها گفت: بانکها از سپرده قرض الحسنه مردم حدود ۹۰۰ همت به دست میآورند و برای یک میلیون نفر که در صف وام هستند ما حدود ۵۰۰ همت لازم داریم یعنی حتی اضافه هم در سیستم بانکی میماند، حال سوال اینجاست که چرا این بانکها از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند؟ جالب است بانکهای دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی کمترین تسهیلات را پرداخت کردهاند!
علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره نظارت بر بانکها و تحقیق و تفحص از بانکها، گفت: این موضوع مصوب شده و در کمیسیون اقتصادی کلید خورده است. در ضعف عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی اصلا شکی نیست. در قانون آمده است سیستم بانکی وظیفه ریلگذاری برای تولید و بخشهای مختلف را دارد و باید تسهیلات کمبهره را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا بتوانند تولید کنند نه اینکه سیستم بانکی ما خودش بنگاه داری کند و در بخشهایی مانند مسکن یا صنعت دخالت کند الان سیستم بانکی در همه زمینهها ورود میکند در حالی که این وظیفه سیستم بانکی ما نیست.
وی گفت: در حال حاضر، نرخ سودهای بالایی که برخی بانکها به مردم ارائه میدهند، بدون ضابطه است به ویژه سودهای بانک خصوصی براساس کدام قاعده است و چرا بانک مرکزی نظارت ندارد. در لایحه بودجه، تکلیف پرداخت وامهای اجتماعی مانند وام ازدواج و فرزندآوری مشخص شده است. با این حال، یک میلیون نفر در صف انتظار دریافت این وامها هستند. در بودجه سال ۱۴۰۳ ما این را تکلیف کردهایم در آن زمان ۷۰۰ هزار نفر در صف انتظار بودهاند اما الان به یک میلیون نفر رسیده اند.
زندیان گفت: اینها میگویند پرداخت وام و تسهیلات بر روی ناترازی بانکها تاثیر دارد در صورتی که منابع مالی که از سپرده قرض الحسنه مردم به دست میآورند چیزی حدود ۸۰۰ و خوردهای تا ۹۰۰ همت است، برای یک میلیون نفر که در صف وام هستند ما حدود ۵۰۰ همت لازم داریم یعنی حتی اضافه هم در سیستم بانکی میماند، حال سوال اینجاست که چرا این بانکها از پرداخت تسهیلات اجتماعی مانند وام ازدواج و فرزند آوری خودداری میکنند؟ در حالی که منابع هم دارند اما دلیل میآورند که پرداخت این وامها باعث شده است که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند. جالب است بانکهایی که اضافه برداشت داشتهاند کمترین تسهیلات را پرداخت کرده اند.
وی ادامه داد: نیاز است سیستم بانکی ما از حالت رکود خارج شود و تحقیق و تفحص براین اساس است. کمیسیون اقتصادی و مجلس در تلاش هستند که سیستم بانکی و بانک مرکزی از حالت حیات خلوت دولت خارج شوند. در واقع، هر زمان که دولت با کمبود منابع مواجه میشود، به بانک مرکزی مراجعه کرده و اقدام به خلق پول میکند، در حالی که این وظیفه بانک مرکزی نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بورس هم گفت: یکی از شاخصهای توسعه در کشورهای پیشرفته، وضعیت بازار سرمایه است. اگر بازار سرمایه رونق داشته باشد، به تولید و رشد اقتصادی کشور کمک میکند. متأسفانه، در کشور ما به دلیل اقتصاد دولتی و عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ و برنامههای مردمیسازی، بورس به لحاظ ساختاری اقتصاد وضعیت مطلوبی نرسیده است.
وی ادامه داد: دولت باید برنامهای برای بهبود وضعیت بورس ارائه دهد. همچنین، بانک مرکزی باید نقدینگی را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کند تا اشتغال و تولید افزایش یابد. فعالتر شدن واحدهای تولیدی در بورس میتواند به رونق بازار سرمایه کمک کند و این باعث میشود کسی که پول خود را در ارز و طلا سرمایهگذاری کرده به سمت بورس برود بنابراین دولت باید برنامهای منسجم برای این موضوع داشته باشد.