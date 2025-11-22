علی زینی‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت مراحل انتخابات و موضوع استعفاء که مطرح می‌شود برای شرکت در انتخابات باید واقعی باشد، گفت: مهلت زمانی برای استعفاء دادن افراد از سمت خود جهت شرکت در ثبت نام انتخابات شوراهای شهر در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ مهر بود، همچنین برای ثبت‌نام انتخابات شورای روستا هم تا ۳۰ آبان مهلت وجود داشت.

معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات خاطرنشان کرد: همواره تأکید شده افرادی که مشمول قانون استعفا هستند باید به‌صورت واقعی از سمت خود کنار بروند و برای حضور در انتخابات وارد فرآیند قانونی شوند. بر اساس مواد قانونی، چنانچه فردی پس از ارائه استعفا همچنان در همان پست وظایفش را انجام دهد یا از امکانات و موقعیت آن سمت استفاده کند، اگر اسنادش به ستاد انتخابات کشور برسد، جزو تخلف جدی در انتخابات محسوب شده و در بررسی صلاحیت توسط هیأت‌های اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

زینی‌وند درباره «تناسبی شدن انتخابات» در تهران که به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود، بیان کرد: روز شنبه یک جلسه با مسئولان رسانه‌های ملی و کشوری برگزار خواهیم کرد، آنجا این مسئله تشریح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بحث تناسبی شدن انتخابات که در این دوره در تهران به عنوان پایلوت برگزار می‌شود، معنایش این است که تمام نامزدها در تهران یک کد انتخاباتی دریافت می‌کنند. به‌طور مثال، اگر دو هزار نامزد داشته باشیم، هر یک از آنها یک کد انتخاباتی اختصاصی دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: یک نفر خودش می‌تواند به صورت انفرادی به عنوان یک حزب اسم دهد یا جزو یک جبهه برود، افراد نمی‌توانند هم جزو حزب باشند و هم جبهه، بنابراین هر حزب یا جبهه طبق شرایط قانونی و بر اساس قوانین و ضوابط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قصد لیست دادن برای شرکت در انتخابات را داشته باشند یک کد انتخاباتی مجزا دریافت می‌کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: رأی‌دهنده هنگام مراجعه به شعبه می‌تواند کد انتخاباتی حزب موردنظر را درج کند که در این صورت، رأی او معادل رأی به فهرست ۲۱ نفره آن حزب در تهران محسوب می‌شود. اگر رأی‌دهنده بخواهد تنها به بخشی از افراد یک فهرست رأی بدهد، می‌تواند اسامی بخشی از افراد و بخشی دیگر را از فهرست‌های دیگر بنویسد. رأی‌های پراکندهٔ مربوط به افراد حاضر در یک فهرست، در نهایت به سبد مجموع آرای همان لیست افزوده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از شمارش، سهم احزاب و فهرست‌ها از کرسی‌های تهران بر اساس نسبت آرای کسب‌شده تعیین می‌شود؛ این سهم می‌تواند سه، پنج، پنجاه یا هر تعداد دیگری باشد که به میزان رأی بستگی دارد.

زینی‌وند بیان کرد کرد: برای تبیین و تشریح کامل سازوکار انتخابات تناسبی، امروز (شنبه) جلسه‌ای با مدیران مسئول رسانه‌های ملی و کشوری برگزار می‌شود. علاوه بر این، کلیپ‌های آموزشی در حال تهیه است تا در روزهای منتهی به انتخابات، هم رأی‌دهندگان و هم نامزدها به‌طور کامل در جریان روند قرار بگیرند.

انتهای پیام/