پزشکیان در تشریح دستاوردهای سفر دولت وفاق ملی به قزوین:
کشور نه وابسته به فرد یا مقام خاصی، بلکه بر توانمندیهای مردم و ظرفیتهای درونی استوار است
رئیس جمهور با بیان اینکه کشور وابسته به فرد یا مقام خاصی نیست، بلکه بر توانمندی مردم و ظرفیتهای استانی استوار است، گفت: استان قزوین با برخورداری از سرمایههای انسانی، صنعتی و علمی میتواند الگوی پیشرفت باشد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴، در پایان سفر استانی دولت وفاق ملی به قزوین، ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت: از نخستین ساعات صبح امروز جلسات متعددی با گروههای مختلف در استان برگزار شد. در آغاز روز نشستهایی با نخبگان دانشگاهی و جمعی از اقشار دیگر برگزار گردید که در آن، مشکلات و پیشنهادهای مطرحشده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جمعبندیهایی حاصل و تفاهماتی میان این گروهها و تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان انجام شد.
رئیسجمهور با اشاره به دیدار جداگانه با فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: قزوین از ظرفیت بالای تولید و صادرات برخوردار است و گفتوگوهای مفصلی با مدیران واحدهای تولیدی و بازرگانان انجام گرفته است. دغدغههای آنان شنیده شد و مسیرهای رفع چالشها نیز مورد بررسی قرار گرفت. دولت نشستهای دورهای ماهانهای با کارآفرینان دارد تا مسائل و مطالبات آنان را مورد پیگیری قرار دهد و در صورت نیاز، حل مشکلات در نشستهای استانی نیز دنبال خواهد شد.
پزشکیان تأکید کرد: کشور با اتکا به کارآفرینان و صنعتگران و با حمایت صادرکنندگان و تجار میتواند بر مشکلات اقتصادی غلبه کند، به شرط آنکه موانع از مسیر آنان برداشته شود و دولت نیز مصمم به تحقق این هدف است.
رئیس جمهور افزود: پس از جلسات اقتصادی، دیداری با فعالان مدرسهساز و خیرین عرصه آموزش برگزار شد. گزارشی که ارائه شد، نشان داد در شهر کوچکی با جمعیت پنج هزار نفر، هزار نفر در ساخت مدارس مشارکت داشتهاند و این حرکت با همراهی مردم و خیرین گسترش یافته است.
پزشکیان ادامه داد: صحنههایی که نمایش داده شد، نمادی از روح نوعدوستی ملت ایران بود، از جمله پیرزنی که گوشوارههای خود را برای ساخت مدرسه اهدا کرده بود یا پیرمردی که هزینه سفر زیارتی خود را به این کار اختصاص داده بود. این احساس، انسان را به بزرگمنشی ملت ایران مفتخر میکند و دولت باید قدرشناس چنین مردمی باشد.
رئیسجمهور تصریح کرد: ۳۵ تولیدکننده، بدون اتکا به مسئولیت اجتماعی، با نیت خیرخواهانه ساخت مدارس را برعهده گرفتهاند و پنج قرارداد نمادین در حضور مردم و رسانهها امضا شد که ارزش آنها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است و برآورد میشود مجموع این طرحها به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد. این اقدام، دستاورد مهمی برای توسعه فرهنگی و آموزشی استان است.
پزشکیان در ادامه گفت: در جلسات صبح، چند طرح تولیدی و اقتصادی افتتاح شد و تفاهمنامههایی در زمینه انتقال آب از طالقان به قزوین و روستاهای اطراف نیز به امضا رسید. این پروژه با اعتباری نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان به اجرا درخواهد آمد و هدف آن تأمین آب شرب برای ساکنان قزوین و مناطق پیرامون است.
رئیسجمهور با اشاره به دیدار با نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی استان افزود: در این نشست، نمایندگان جناحها دیدگاههای خود را بیان کردند و دولت نیز بر لزوم وحدت و انسجام ملی تأکید کرد. فضای سیاسی استان قزوین نشان از وفاق میان گروهها، نهادها و نیروهای اجتماعی دارد و همه بر هماهنگی و همدلی در مسیر پیشرفت تأکید کردند. در این دیدار، نمایندگان اقشار مختلف از عملکرد امام جمعه و استاندار استان ابراز رضایت کردند.
پزشکیان در ادامه سخنان خود در شورای برنامهریزی استان اظهار داشت: در این نشست، گزارش معاونت اجرایی دولت درباره اعتبارات و طرحهای مصوب ارائه شد که بر اساس آن، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمومی دولتی استان تخصیص یافته است. همچنین ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه فعالیتها در نظر گرفته شده و سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز به رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در یکی از پروژههای استانی نیز حدود ۱۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شده است.
رئیسجمهور گفت: مجموع این اقدامات نشان میدهد که اراده دولت بر خدمت صادقانه به مردم است. دستگاههای اجرایی و مدیران باید مردم را اربابان اصلی نظام اداری بدانند و در ارائه خدمات با تکریم و ادب رفتار کنند. مردم صاحبان حقیقی این کشورند و دولت موظف به پاسخگویی و خدمترسانی به آنان است
پزشکیان تأکید کرد: با وجود مشکلات کنونی، مردم همچنان با ایمان و باور دینی در کنار انقلاب ایستادهاند و دولت قدردان این همراهی است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای تکمیل طرحهای درمانی استان، ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و بیمارستانهای ۱۰۰۰ تختخوابی و ۱۲۰ تختخوابی در حال تکمیل قرار دارند که سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید. با اتمام این پروژهها، بخش قابل توجهی از کمبود امکانات و زیرساختهای درمانی برطرف خواهد شد.
پزشکیان گفت: دانشگاههای استان میتوانند با تربیت نیروی انسانی متخصص نیازهای کادر درمان را تأمین و کمبود نیروهای تخصصی را برطرف سازند. همچنین طرح توسعه منطقه سلامت قزوین برای جذب بیماران داخلی و خارجی در حال اجراست و بخش خصوصی سرمایهگذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده است.
رئیسجمهور ادامه داد: استان قزوین در شاخص بیکاری با نرخ ۴.۴ درصد یکی از موفقترین استانهای کشور است. وضعیت اشتغال، تولید و صادرات در قزوین مطلوب است و بسیاری از نیازهای تهران و سایر شهرها از همین استان تأمین میشود.
پزشکیان با اشاره به چالش اصلی استان قزوین گفت: چالش اصلی استان موضوع آب است و مصوبات مهمی برای مدیریت منابع آبی و بهبود زیرساختهای انرژی تصویب شده است. سرمایهگذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در این حوزه انجام گرفته و طرحهای مربوط به انرژیهای نو از جمله خورشیدی و بادی با رشد ۵۰۰ درصدی نسبت به گذشته در حال اجراست. قرارداد ساخت سه هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز بسته شده است.
رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: کشور وابسته به فرد یا مقام خاصی نیست، بلکه بر توانمندی مردم و ظرفیتهای استانی استوار است. استان قزوین با برخورداری از سرمایههای انسانی، صنعتی و علمی میتواند الگوی پیشرفت باشد. با وحدت، انسجام و همکاری مردم، مدیران و نهادهای فرهنگی، به هدایت امام جمعه و همراهی دانشگاهیان، بر چالشهای موجود غلبه خواهیم کرد و آیندهای روشن برای استان و کشور رقم خواهد خورد.