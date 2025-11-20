خبرگزاری کار ایران
طباطبایی:

پزشکیان بیش از همه ادوار گذشته نگاه به آینده دارد

کد خبر : 1716939
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت: رویکرد پزشکیان هم صبوری و همراهی مردم را می‌طلبد و هم نارضایتی برخی که نفع‌شان در حفظ رویه‌های پیشین است را موجب می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عادت کردن به گذشته و پرداختن فقط به وضعیت حال، موجب سقوط یا درجا زدن است، دکتر ‎پزشکیان بیش از همه ادوار گذشته نگاه به آینده دارد. 

این رویکرد هم صبوری و همراهی مردم را می‌طلبد و هم نارضایتی برخی که نفع‌شان در حفظ رویه‌های پیشین است را موجب می‌شود؛ قضاوت با تاریخ است.»

