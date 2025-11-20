به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت طبق اعلام مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور، این اصلاحیه با استناد به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ و همچنین آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی مصوب ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ تدوین شده و با امضای «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اجرا به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

این بازنگری با هدف استانداردسازی فرایند‌های مربوط به جداسازی اعضا از سرپرست خانوار مطابق با قانون، ایجاد یکپارچگی و هم‌خوانی اطلاعات هویتی میان دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه منطبق با پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور، افزایش دقت در فرایند شناسایی و تعیین خانوار، جلوگیری از ثبت درخواست‌های غیرواقعی و همچنین بهبود نظام پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی انجام شده و از لحظه ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

بر اساس اصلاحیه جدید، تمامی درخواست‌های مربوط به جداسازی اعضای خانوار از سرپرست، تنها زمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود که اطلاعات مربوط به تغییرات خانوار در سامانه‌های سازمان ثبت‌احوال کشور به آدرس ncr.ir به طور کامل ثبت و تأیید شده باشد و پس از ثبت و تثبیت این اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دهک‌بندی و ارزیابی وسع اقتصادی اقدام می‌کنند که به شرح زیر است:

در خصوص جداسازی اعضای خانوار بالای ۱۸ سال به دلیل ناسازگاری با سرپرست خانوار، تأکید شده است که انجام این فرایند تنها با ارائه حکم معتبر از مراجع قضایی امکان‌پذیر خواهد بود و بدون وجود رأی قطعی دادگاه و ثبت در سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال کشور، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص اصلاح و یا ایجاد خانوار صورت نخواهد گرفت. پس از تشکیل و یا اصلاح خانوار براساس مورد فوق و تطبیق اطلاعات قضایی با داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور، دهک‌بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.

در این بخشنامه در خصوص جداسازی اعضای خانواری که به دلیل خروج از قیمومیت، قصد تشکیل خانوار مستقل دارند نیز آمده است که این جداسازی تنها با ارائه حکم قطعی دادگاه و پس از احراز اعتبار حکم و ثبت تغییرات مربوطه در سیستم سازمان ثبت‌احوال کشور امکان‌پذیر است؛ پس از طی این فرایند و انجام جداسازی عضو، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، اقدام به واریز یارانه به حساب سرپرست جدید می‌نماید.

همچنین در این بخشنامه در مورد جداسازی اعضای خانوار بالای ۱۸ سال با استناد به وسع اقتصادی، سازوکار سخت‌گیرانه‌تری پیش‌بینی شده است. در این حالت، عضو متقاضی واجد شرایط جداسازی، پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت احوال کشور و بررسی تمکن مالی و سطح درآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید، خانوار مستقل معرفی می‌شود. در این حالت خانوار مستقل و خانوار اصلاح شده، پس از دهک‌بندی جدید بر پایه داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعیین و پس از تأیید نهایی برای واریز یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال می‌شود.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای صحیح فرایند جداسازی در تمام انواع آن منوط به ثبت و تایید اطلاعات هویتی در سامانه سازمان ثبت‌احوال کشور است؛ همچنین انطباق داده‌ها با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعیین دهک اقتصادی توسط وزارت تعاون و ثبت نهایی خانوار جدید نیز پس از مشخص شدن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال می‌شود و تا زمانی که این مراحل به صورت کامل طی و تأیید نشود، هیچ تغییری در وضع پرداخت یارانه اعضای خانوار اعمال نخواهد شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرده است که اصلاحیه جدید نقش مهمی در شفاف‌سازی ساختار خانوار در نظام رفاهی کشور، کاهش درخواست‌های غیرمستند جداسازی، ارتقای دقت در دهک‌بندی خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع یارانه‌ای خواهد داشت.