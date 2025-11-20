بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی به مناسبت روز قهرمان ملی

به گزارش ایلنا،متن بیانیه به شرح زیر است:

"روز قهرمان ملی" یادآور نام، خاطره و مسلک قهرمانی بی بدیل در ایران اسلامی است. حزب موتلفه اسلامی همگام با آزادگان منطقه و دنیا، یاد و راه قهرمان بزرگی را گرامی می‌دارد که نه تنها میراثی از شجاعت و فداکاری را از خود به یادگار گذاشت، بلکه افق‌های تازه‌ای از ایمان، امید و آگاهی را بر روی جهان امروز گشود. قهرمان ملی و اسطوره، بی‌بدیل ما سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمانانه و قاطعانه در برابر بی‌عدالتی ها و تعدی های دشمنان قسم خورده بشریت و در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی سینه سپر کرد و با باوری راسخ به عزت و شرافت انسانی، ثابت کرد شرافت را نمی‌توان به زنجیر کشید و اراده ملتهای مومن و بیدار را نمی‌توان خاموش ساخت.

شهید سلیمانی عزیز نماد پیوند آگاهی و عمل اخلاص و ایمان و نمونه درخشان مسئولیت پذیری در برابر تاریخ محسوب می شود. این شهید قهرمان از رهبر و مقتدایش آموخته بود که در جای درست تاریخ بایستد. شخصیتی که صدای رسای حق خواهی و حق طلبی وی هنوز در گوش تاریخ و زمان طنین انداز است. امروز نه صرفاً از باب ادای احترام، بلکه برای تجدید عهدی که بر پایه پایبندی به آرمان آزادی و مبارزه با هرگونه سلطه و بی‌عدالتی و تبعیض و فساد بنا شده است، فرا رسیدن روز بزرگ "قهرمان ملی" را گرامی داشته و باور داریم که پاسداشت واقعی روز قهرمان تنها در ذکر نام قهرمان این سرزمین مقدس و پرافتخار خلاصه نمی‌شود. تداوم راه و مسیر نورانی شهید سلیمانی، هر روز و بلکه لحظه را برای ما تبدیل به روز قهرمان ملی خواهد ساخت.

امروز با الهام از قهرمان ملی خویش سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دیگر شهیدان از این شجره طیبه بار دیگر پیمان می‌بندیم برای ساختن ایرانی آباد و مستقل از هیچ کوششی فروگذار نکنیم و یقین داریم تا زمانی که بر این صراط مستقیم ثابت قدم و پابرجا باشیم، هیچ قدرتی توان خاموش کردن صدای این ملت و قهرمانانش را نخواهد داشت. قهرمان ملی ما همواره زنده است و راهش ادامه دارد.



حزب مؤتلفه اسلامی

۳۰ آبان ۱۴۰۴

