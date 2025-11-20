پزشکیان در نشستی با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قزوین
برای حل واقعی مشکلات کنار تولیدکنندگان هستیم و نشستهای کاری مستمر داریم
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به قزوین، در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان، با اشاره به ضرورت تداوم گفتوگوی مستقیم دولت با بخشهای اقتصادی کشور اظهار داشت: برنامهای منظم برای گفتوگوهای ماهانه با تشکلهایی مثل اتاقهای بازرگانی، کارآفرینان و فعالان حوزههای صنعتی و پتروشیمی داریم. تاکنون دو نشست برگزار شده و نشست سوم نیز در دست برنامهریزی قرار داشت، اما بهدلیل آمادهنشدن برخی بخشها به تعویق افتاد. این گفتوگوها برای طرح و بررسی دقیق مشکلات و رسیدن به راهحلهای اجرایی شکل گرفته است تا وزارتخانههای مربوطه در کنار صاحبان فرایند تولید، موانع را شناسایی و راهکارهای مشخص ارائه و اجرا کنند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل جلسات، صرف شنیدن مشکلات و سپس رها کردن موضوع نیست، گفت: مسئولیت دولت رفع موانع واقعی از پیش پای فعالان اقتصادی است. تصمیم گرفته شده این نشستها هر ماه با حضور مستقیم رئیس دولت برگزار شود تا بر اساس گزارشهای دقیق و کارشناسی، نتایج قابلاجرا در مسیر اصلاح روندها تصویب و عملیاتی گردد.
پزشکیان افزود: بنابر برنامهریزی انجامشده، در هر جلسه یکی دو مشکل مشخص تعیین میشود تا بررسیهای کارشناسی روی همان موارد انجام گیرد. در طول ماه، فعالان اقتصادی و وزارتخانههای مربوطه درباره مشکلات، پیشنهادها و راهحلها گفتوگو و تعامل میکنند و در نشست بعدی، جمعبندی نهایی برای تصویب و اجرا ارائه خواهد شد. دولت مصمم است مسیر این گفتوگوها را به شکل منظم ادامه دهد تا جلسات صرفاً به بیان مشکلات محدود نشود و مسیر تصمیمگیری، به اجرا و حل واقعی مشکلات منجر گردد.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی در بنیان اقتصاد ملی گفت: دولت هیچگاه خود را رقیب بخش خصوصی نمیداند، بلکه تمام ساختار حکمرانی در خدمت فعالان اقتصادی شکل گرفته است، زیرا آنان پایههای اصلی پیشرفت کشور به شمار میروند.
پزشکیان بیان کرد: اگر صنعتگران و تاجران نباشند، اقتصاد شکل نمیگیرد و دولت نیز امکان پایداری مالی نخواهد داشت. موجودیت دولت برای تحقق امنیت، تنظیم مقررات و بهبود بسترهای سرمایهگذاری است تا فعالان اقتصادی با آرامش بتوانند کار کنند و در نتیجه حاکمیت و کشور رشد یابد. اساس باور دولت وفاق ملی این است که تمام دستگاهها و ارگانهای اجرایی، از برکت فعالیت تجار و صنعتگران معنا پیدا میکنند.
رئیسجمهور افزود: در سالهای گذشته به علت وجود درآمدهای نفتی، بسیاری از بخشها از مسیر اصلی خود دور شدند و بدون تکیه بر صنعت و تولید، عمده هزینهها را از محل فروش نفت تأمین کردند. امروز که فروش نفت با دشواری و محدودیت همراه شده، ضرورت بازگشت به مسیر تولید و حمایت از صنعت بیش از پیش آشکار شده است. اگر ذهنها و نگاه مدیریتی اصلاح و بستر کار برای صنعتگران، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران فراهم شود، تحریمها کارایی خود را از دست خواهند داد.
پزشکیان تأکید کرد: مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر بارها توصیه کردهاند که کشور باید از مسیر تولید و سرمایهگذاری صنعتی تقویت شود. اگر این رویکرد به شکل صحیح اجرا شده بود، هیچ قدرتی در جهان نمیتوانست اقتصاد ایران را محدود سازد. در دولت وفاق ملی، تصمیم جدی بر آن است تا در نشستهای مشترک با فعالان اقتصادی، راهحلهای واقعی برای رونق تولید و سرمایهگذاری بررسی و تصویب شود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت مقابله با رانت اقتصادی گفت: بخشهایی از اقتصاد گرفتار تبعیض و امتیازات غیرمولد هستند؛ عدهای با واردات و بهرهگیری از فاصله نرخهای ارزی به سودهای کلان دست مییابند، در حالیکه تولیدکنندگان با فشار و محدودیت روبهرو هستند؛ این چرخه ناعادلانه باید متوقف شود. دولت در جلسات آینده با همکاری بخش خصوصی تصمیم دارد راهکارهای مشخص برای حذف منابع رانت و ایجاد توازن در بازار را تدوین کند تا مسیر تولید واقعی برای فعالان اقتصادی باز شود.
پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به ریشه مشکلات مالی و بانکی کشور اظهار داشت: بخش بزرگی از نارساییهای اقتصادی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس شکل گرفته است. هماکنون بیش از هزار همت تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی وجود دارد، در حالیکه کل ظرفیت پرداخت بانکها حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ همت است. از این رقم، حدود ۴۰۰ همت نیز به صورت بازچرخانی در سیستم باقی میماند و عملاً منابع واقعی برای تسهیلات جدید بسیار محدود است. هزار همت از این منابع با اجبار و بهصورت تکلیفی به بخشهایی اختصاص مییابد که گاه اولویت ندارند و این همان مشکلی است که سیاستگذاری غلط ایجاد کرده است.
رئیسجمهور با تأکید بر مسئولیت مشترک دولت و مجلس در این زمینه گفت: من ۴ دوره در مجلس خدمت کردهام و بهخوبی میدانم بخشی از مشکلات کنونی نتیجه تصمیمهای همان دوران است. سیاستهایی که بیمحابا پروژههای بزرگ را آغاز کردند و اکنون کشور با بیش از ۷ هزار همت، یعنی حدود ۷ میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام روبهروست. منابع مالی محدود است، اما هر روز پروژهای جدید کلنگزنی میشود. وقتی نیک بنگریم، میبینیم ریشه این مشکلات خود ما هستیم؛ از ماست که بر ماست. نیاز امروز، واقعبینی است، نه ادامه همان مسیر پرهزینه و بینتیجه گذشته.
پزشکیان افزود: این حجم عظیم پروژههای نیمهتمام، اگر بدون برنامه و اصلاح مالی تکمیل شود، در بسیاری از موارد در زمان بهرهبرداری دیگر کارکرد مؤثری نخواهد داشت. باید ابتدا مشکلات ساختاری اقتصاد و انرژی را سامان داد و سپس به اجرای طرحهای توسعهای پرداخت. واقعیت این است که وقتی منابع درست دیده شود، راه اصلاح مشخص خواهد شد، نه با شعار و اقدامات مقطعی.
رئیسجمهور با اشاره به مسئله انرژی و برق کشور تصریح کرد: در سال گذشته ناترازی برق حدود ۲۰ هزار مگاوات بود و بهدلیل کاهش بارش و افت توان نیروگاههای برقآبی، حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار مگاوات دیگر نیز از ظرفیت تولید خارج شد و مجموع کمبود برق به حدود ۳۰ هزار مگاوات رسید. در چنین شرایطی باید با بهرهوری، تلاش و اصلاح مصرف، مسیر تأمین انرژی را سامان دهیم.
پزشکیان ادامه داد: با فشار کاری و اصلاح فرایندها، بخشی از مصرف کاهش یافت و تولید نیز بهبود پیدا کرد. در حوزه پنلهای خورشیدی نیز جهش قابلتوجهی رخ داده است؛ در حالیکه مجموع ظرفیت نصبشده در سالهای گذشته حدود هزار مگاوات بود، امروز ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و تا پایان سال به حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات خواهد رسید؛ تا زمانی که زیرساخت انرژی و برق مدیریت نشود، توسعه صنعتی بدون پشتوانه عملی نخواهد بود. افتتاح کارخانه بدون تأمین برق پایدار معنایی ندارد و باید ابتدا پایههای تولید انرژی اصلاح شود تا پروژهها به ثمر برسند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار آغاز کار دولت وفاق ملی گفت: از روز نخست شکلگیری دولت، کشور با مجموعهای از بحرانها و فشارها مواجه بود، اما مسیر اصلاح را با عزم و پایداری انتخاب کردیم. هر روز مانع تازهای پیش روی دولت قرار گرفت، ولی اراده جمعی برای عبور از این سختیها وجود دارد. باور داریم اگر همه دست به دست یکدیگر بدهیم، با همکاری و همدلی، میتوانیم از ناترازیها و مشکلات موجود عبور کنیم. ایرادگیری از یکدیگر راهحل نیست، چرا که همه بخشها، از دولت تا مجلس و از صنعت تا تجارت، درگیر چالشهایی هستند. راه درست آن است که بر اساس جهتگیریهای مقام معظم رهبری، هدف مشترک را دنبال و با قدرت به سمت اصلاح و رشد کشور حرکت کنیم.
پزشکیان اظهار داشت: دولت نه به دنبال رانت دادن است و نه در پی آنکه از کسی امتیازی بگیرد، بلکه تصمیم دارد با برنامهریزی صحیح، عزت و سربلندی ایران را از میان تهدیدها و محدودیتها بیرون آورد. هیچکس نباید بپذیرد که کشور از دیگران عقب بماند؛ وظیفه ما ایجاد زمینهای است که فعالان اقتصادی بتوانند با کیفیت، قدرت و هزینه مناسب تولید و تجارت کنند. دولت آماده است همه بسترهای ممکن را برای تحقق این هدف فراهم سازد.
رئیسجمهور افزود: هماهنگی میان سران قوا و مجلس در این مسیر کامل است و تصمیم مشترک بر حمایت عملی از تولید و سرمایهگذاری وجود دارد. در نشست اخیر، مقرر شد برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان و تجار، تیمی مشترک متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، فعالان صنعتی و قوه قضائیه تشکیل تا از صدور احکام غیرمنصفانه و جلب ناگهانی تولیدکنندگان جلوگیری شود. حجتالاسلام والمسلمین اژهای، رئیس قوه قضائیه، در همین جلسه دستور اجرای این طرح را صادر کرد تا روند تعامل میان دستگاه قضایی و بخش تولید به شکل مؤثر دنبال شود.
پزشکیان با اشاره به نمونههایی از آسیبهای گذشته گفت: در برخی موارد دیده میشد که تولیدکنندهای بهدلیل شکایت جزئی، بدون بررسی کارشناسی و بدون امکان دفاع، بازداشت میشد. چنین رویکردی ضربه سنگینی به سرمایه و انگیزه تولید وارد میکند. از این پس مقرر شده است در چنین مواردی قبل از هر اقدام قضایی، بررسی دقیق انجام و فرصت گفتوگو و حل مشکل فراهم شود؛ هدف آن است که هیچ فعال اقتصادی بهدلیل سوءتفاهم یا مسئله جزئی آسیب نبیند و سرمایه ملی حفظ شود.
رئیسجمهور ادامه داد: دولت در کنار تولیدکنندگان خواهد نشست و مشکلات آنان را یکبهیک پیگیری خواهد کرد. در موضوع انرژی نیز نگاه تازهای در حال شکلگیری است؛ همه ظرفیتهای کشور برای استفاده از انرژی خورشیدی باید فعال شود.
پزشکیان تأکید کرد:امروز دیگر نباید تنها به نفت، گاز و بنزین متکی بود؛ خورشید منبعی دائمی و پاک است که خداوند در اختیار انسان گذاشته و میتواند پشتوانه انرژی آینده ایران باشد. با همکاری بخشهای مختلف، توسعه پنلهای خورشیدی در استان قزوین و سراسر کشور دنبال خواهد شد تا انرژی پایدار و تولید ملی در مسیر رشد قرار گیرد.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طرح بازچرخانی آب در استان گفت: موضوع بازچرخانی از جمله طرحهای ارزشمند و راهبردی است که میتواند در کاهش بحران آب و بهینهسازی مصرف نقش مؤثری داشته باشد. با استاندار قزوین نیز در این زمینه گفتوگو و مقرر شده است اجرای این طرح با سرعت و دقت آغاز شود. دولت تمام توان خود را برای پیشبرد این طرح به کار خواهد گرفت تا صنعت و کشاورزی استان از نعمت پایداری منابع برخوردار شوند. همزمان، موضوعات مربوط به ارز، مقررات، مالیات و گمرک نیز در دستور کار کارگروههای تخصصی قرار دارد و تصمیمات اجرایی در حال بررسی است. دولت در خدمت فعالان اقتصادی است تا مشکلات آنان بدون هیچ منتی و بر اساس اعتقاد به عدالت و کار حل شود.
پزشکیان بیان داشت: امروز باور دولت وفاق ملی، احترام به تولید و تلاش انسانهایی است که چرخ اقتصاد کشور را میگردانند. نگاه اشتباه گذشته که تولیدکننده را عامل نابرابری میدید، با حقیقت در تضاد است. شخصی که تولید میکند و برای دهها هزار نفر شغل و زندگی فراهم میسازد، شایسته احترام است؛ کسی که بیکار است هیچ توسعهای بهوجود نمیآورد. اگر قرار باشد کشوری قدر یابد، باید به آنهایی احترام بگذارد که با کار و تولید، عزت مردم را حفظ کردهاند. متأسفانه گاهی دولت برای کسی که نان مردم را تأمین میکنند، مشکل میسازد، در حالیکه وظیفه ما حمایت از چنین انسانهایی است. افتخار دولت به همین تلاشگران است و هدف فراهمسازی بستری است که آنان با قدرت به کار خود ادامه دهند.
رئیس جمهور تأکید کرد: واقعیت این است که بسیاری از پیشبینیهای دشمنان درباره آشفتگی داخلی ایران، تنها رؤیا بوده و همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه اخیر ملت ایران نشان داد، مردم این سرزمین با وحدت وایمان، تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل میکنند. افتخار ما خدمت به چنین مردمی است و دولت مصمم است با کمک الهی، مشکلات آنان را گامبهگام برطرف سازد. در همین راستا، اختیارات گستردهای به استانداران واگذار شده تا مشکلات محلی بدون وقفه و با تصمیم در همان سطح حل شود. رویکرد دولت، تمرکززدایی و تقویت اختیار استانهاست تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش و ثبات کار کنند و درآمد پایدار داشته باشند.
پزشکیان در ادامه از سرمایهگذاری گسترده در پروژههای آب استان تقدیر کرد و گفت: کار بزرگی و شایسته تقدیری در قزوین در حال شکلگیری است.
رئیس جمهور افزود: با انسجام و وحدت میان قوای سهگانه، مجلس، دولت و قوه قضائیه، بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد، چنانکه اکنون نیز در مسیر غلبه بر بحران انرژی گامهای مؤثری برداشته شده است. سال گذشته در همین زمان، کشور با قطعی برق مواجه بود اما اکنون با مدیریت دقیق، برق پایدار تأمین شده و مسیر تأمین گاز نیز در حال ساماندهی است. تصمیم دولت آن است که در آینده نزدیک، مصرف گاز خانگی به تدریج کاهش یافته و برق جایگزین آن شود تا گاز به صنعت اختصاص یابد و ارزش افزوده بالاتر برای کشور ایجاد شود. این اقدام افزون بر منافع اقتصادی، محیط زیست را نیز سالمتر خواهد کرد.
پزشکیان تأکید کرد: در بخش صنعت و از جمله خودروسازی نیز جهتگیری جدید دولت حمایت از تولید خودروهای کممصرف و هیبریدی است. صنعت باید به سمتی حرکت کند که مصرف سوخت را به حداقل برساند. خودروهایی که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ یا حتی ۲۵ لیتر بنزین مصرف میکنند، دیگر مورد حمایت نخواهند بود. یارانه باید به تولید کارآمد اختصاص یابد، نه به مصرف بیرویه. اکنون بنزین با هزینه بالای ۶۰ هزار تومان خریداری و با قیمت بسیار پایین عرضه میشود، این عدم توازن عقلانی نیست. باید مسیر اصلاح را آغاز کرد تا معیشت مردم، آب، سرمایه و حقوق کارمندان سامان یابد.
رئیس جمهور در پایان گفت: دولت وفاق ملی با پشتکار و صمیمیت در کنار مردم خواهد بود و برای حل مشکلات کشور در حوزه آب، صنعت، دامداری و انرژی، با قدرت به پیش خواهد رفت. خداوند توفیق دهد که به لطف وحدت و اعتماد ملی، ایران در مسیر عزت، توسعه و سربلندی گام بردارد.