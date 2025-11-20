امروز صورت گرفت؛
افتتاح ۳ طرح و امضای ۲ تفاهمنامه کلان با پزشکیان در قزوین
در جریان سفر دکتر پزشکیان به استان قزوین، افتتاح سه طرح بزرگ به صورت برخط انجام شد و همچنین دو تفاهمنامه مهم زیرساختی و درمانی با هدف توسعه استان به امضا رسید.
به گزارش ایلنا،تفاهمنامه انتقال آب سد طالقان به قزوین میان محمد نوذری، استاندار قزوین و حجتالاسلاموالمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به امضا رسید. این طرح با ۱۵ هزار میلیارد تومان اجرایی خواهد شد و برای ۱۵۰۰ نفر نیز اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.
تفاهمنامه احداث فاز اول مجتمع توریسم درمانی نسیم سلامت میان استاندار قزوین، بانک پاسارگاد و بنیاد برکت به امضا رسید. این طرح با ۳۰ هزار میلیارد تومان، ضمن اشتغالزایی برای ۲۰۰۰ نفر، طی مدت سه سال اجرایی خواهد شد.
در ارتباط بر خط، سه طرح بزرگ افتتاح شد: طرح توسعه فاز دوم تولید شرکت پاکشو در شهرک صنعتی خرمدشت با ظرفیت تولید ۱۳۰ هزار تُن پودر در سال، با حجم سرمایهگذاری یک همت و اشتغالزایی برای ۲۴۵ نفر و با هدف تکمیل زنجیره شوینده کشور به بهرهبرداری رسید.
واحد تولید لولههای فلزی بدون درز در شهرک صنعتی خرمدشت با ظرفیت ۱۲۰ هزار تُن در سال افتتاح شد. این واحد که با سرمایهگذاری سه همت و اشتغالزایی برای ۲۵۰ نفر راهاندازی شده، نیاز شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی را تأمین میکند. هدف اصلی آن، کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز است؛ به طوری که با بهرهبرداری از این واحد، ۸۰ درصد نیاز داخل تأمین، ۱۰۰ میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری و ۶۰ میلیون دلار ارزآوری محقق خواهد شد. در صورت رفع محدودیتهای انرژی، میزان اشتغالزایی این واحد به ۴۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
۴۹۷۲ واحد مسکن ملی در استان قزوین با اعتبار هشت همتی به بهرهبرداری رسید و تحویل مردم شد.