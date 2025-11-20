امیرفخری:
نمایشگاه ایران ژئو بزرگترین گردهمایی زیستبوم صنعت اطلاعات جغرافیایی در غرب آسیا است
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: نمایشگاه ایران ژئو به عنوان بزرگترین گردهمایی صنعت اطلاعات جغرافیایی در غرب آسیا، بستری برای تبادل ظرفیتها بین تمامی بازیگران این عرصه از سازمانهای دولتی تا استارتآپها فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ دوم مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی ایران ژئو که صبح پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد، بر نقش محوری دادههای جغرافیایی در حل چالشهای کلان جهانی و ملی تأکید کرد و چالشهایی همچون بحران منابع آب، آلودگی محیط زیست، کاهش منابع طبیعی، مهاجرت، رقابتها و امنیت غذایی را از مهمترین چالشهای پیش روی بشر دانست و اظهار کرد: بسیاری از این چالشها با جغرافیا و علوم مرتبط با آن پیوند دارند و راهحلهای آنها ناگزیر متکی بر دادههای جغرافیایی قابل اطمینان، تسلط بر فناوریهای روز نقشهبرداری، سنجش از دور، تعیین موقعیت و ناوبری، زمینشناسی، هواشناسی، اقیانوسشناسی و بهکارگیری مؤثر سامانههای اطلاعات جغرافیایی است.
وی با اشاره به نقش روزافزون این دادهها در مدیریت عرصههای مختلف گفت: این اهمیت، دادههای جغرافیایی را به دادههای حاکمیتی و استراتژیک کشور تبدیل کرده است. حکمرانی مؤثر بر این دادهها، تضمین کیفیت، تأمین امنیت و مدیریت چالشهای این حوزه، نیازمند اتخاذ راهبردهای منسجم و یکپارچه ملی و جلوگیری از سیاستهای پراکنده، موازیکاری و شیوههای ناسازگار است.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نقشه و اطلاعات مکانی را زیرساختی اساسی برای توسعه پایدار در همه کشورها عنوان کرد و افزود: در دهههای اخیر سرمایهگذاریهای قابل توجهی در این حوزه، از جمله منظومههای ماهوارهای سنجش از دور، تعیین موقعیت و ناوبری و شبکههای دادهبرداری در زمین، دریا و هوا صورت پذیرفته است. رشد صنعت فناوری اطلاعات جغرافیایی نیز حاصل تلفیق فناوریهای مکانی با اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، فناوریهای ارتباطی، پردازش ابری و تحلیل دادههای بزرگ است.
امیر فخری تصریح کرد: در شرایط کنونی ایجاب میکند مدیران عالی کشور، مدیران شرکتهای خصوصی، اساتید دانشگاهها، دانشجویان و کارآفرینان از ظرفیتها و قابلیتهای دولتی و خصوصی آگاهی داشته باشند. تنها با نگاهی فراگیر مبتنی بر جغرافیا و استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته میتوان چشمانداز حکمرانی هوشمند را محقق ساخت و مسیر خروج از چالشها را هموار نمود.
وی، هدف از برگزاری این رویداد بزرگ ملی را بهرهگیری از تجارب جهانی، ارائه توانمندیها و ظرفیتهای سازمانهای متولی اطلاعات مکانی، آشنایی دستگاههای دولتی با آخرین فناوریها، معرفی توانمندیهای شرکتهای خصوصی و دانشبنیان، برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان و توسعه صادرات عنوان کرد.
وی همچنین این نمایشگاه را بزرگترین گردهمایی زیستبوم صنعت اطلاعات جغرافیایی در غرب آسیا خواند که در آن سازمانهای تولیدکننده اطلاعات مکانی، دستگاههای بهرهبردار، دانشگاهها، جامعه مهندسین نقشهبردار، شرکتهای خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها به تبادل ایده، دستاوردها و ظرفیتهای خود میپردازند.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: با تعامل و همکاری، شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت اطلاعات جغرافیایی و دستیابی به راهحلهای حکیمانه برای مقابله با چالشهای امروز کشور باشند.
امیر فخری، تعامل و همکاری بسیار عالی سازمان نقشهبرداری کشور را نقطه تمایز بارز این دوره از رویداد دانست و آن را نشانهای از بلوغ مدیریتی در سطح ملی برای حل مشکلات عنوان کرد.