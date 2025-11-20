خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان شهرستان زبرخان خبر داد؛

قاتل فراری پس از ۳۸ سال با پیگیری‌های دستگاه قضایی دستگیر شد

قاتل فراری پس از ۳۸ سال با پیگیری‌های دستگاه قضایی دستگیر شد
کد خبر : 1716788
لینک کوتاه کپی شد.

با تلاش مسئولان قضایی شهرستان زبرخان خراسان رضوی، یک قاتل متواری پس از ۳۸ سال دستگیر و در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، حسین فرهمند نیا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان گفت: در پی گزارش مرجع انتظامی در سال ۱۳۶۶ مبنی بر وقوع یک فقره قتل عمدی مرد مسلمان مراتب در دستور کار همکاران قضایی وقت قرار می‌گیرد، اما متهم به قتل در همان لحظات اولیه پس از ارتکاب جنایت متواری و تلاش مأمورین انتظامی نیز در آن مقطع برای دستگیری وی به نتیجه نمی‌رسد، بدین ترتیب پرونده به صورت غیابی رسیدگی و پس از طی تشریفات قانونی در سال ۱۳۸۷ طی دادنامه غیابی متهم به علت قتل عمدی به قصاص نفس محکوم می‌شود.

فرهمند نیا افزود: نکته مهم آن است که از تاریخ وقوع این قتل، محکوم‌علیه متواری و کلیه تلاش‌ها برای پیدا کردن نا‌مبرده بی‌نتیجه می‌ماند، لیکن در نهایت امر و با پیگیری‌های دستگاه قضایی و تلاش ضابطان ، متهم پس از ۳۸ سال از وقوع جنایت با انجام اقدامات دقیق قضایی و پلیسی و تلاش‌های اجرای احکام کیفری دادسرای زبرخان، در آبان ماه سال جاری در یکی از شهر‌های شمال کشور دستگیر و جهت اجرای قانون به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعزام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب زبرخان خاطر نشان کرد: این موضوع نشان دهنده پیگیری‌های طولانی مدت و جدیت دستگاه قضایی و ضابطان برای اجرای عدالت است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب