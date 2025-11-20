به گزارش ایلنا، حسین فرهمند نیا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان گفت: در پی گزارش مرجع انتظامی در سال ۱۳۶۶ مبنی بر وقوع یک فقره قتل عمدی مرد مسلمان مراتب در دستور کار همکاران قضایی وقت قرار می‌گیرد، اما متهم به قتل در همان لحظات اولیه پس از ارتکاب جنایت متواری و تلاش مأمورین انتظامی نیز در آن مقطع برای دستگیری وی به نتیجه نمی‌رسد، بدین ترتیب پرونده به صورت غیابی رسیدگی و پس از طی تشریفات قانونی در سال ۱۳۸۷ طی دادنامه غیابی متهم به علت قتل عمدی به قصاص نفس محکوم می‌شود.

فرهمند نیا افزود: نکته مهم آن است که از تاریخ وقوع این قتل، محکوم‌علیه متواری و کلیه تلاش‌ها برای پیدا کردن نا‌مبرده بی‌نتیجه می‌ماند، لیکن در نهایت امر و با پیگیری‌های دستگاه قضایی و تلاش ضابطان ، متهم پس از ۳۸ سال از وقوع جنایت با انجام اقدامات دقیق قضایی و پلیسی و تلاش‌های اجرای احکام کیفری دادسرای زبرخان، در آبان ماه سال جاری در یکی از شهر‌های شمال کشور دستگیر و جهت اجرای قانون به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعزام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب زبرخان خاطر نشان کرد: این موضوع نشان دهنده پیگیری‌های طولانی مدت و جدیت دستگاه قضایی و ضابطان برای اجرای عدالت است.

