به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌ژئو در تهران با تاکید بر اینکه ایران به سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی ملی نیاز دارد، گفت: اتصال همه نهادها به یک بستر واحد و شفاف و عادلانه، می‌تواند کارامدی را افزایش دهد.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین گفت: رئیس جمهور تاکید کرده کاداستر (حدنگاری و نقشه‌برداری ثبتی) سه بعدی و چند بعدی تهیه و تولید شود.

به گفته آقای حسین‌زاده، شبکه ملی سنجش از دور با پهپاد و ماهواره نیاز اساسی ایران و البته کشورهای دیگر است و بهره‌گیری از هوش مصنوعی به ویژه در تشخیص خودکار زمین‌خواری اثرگذار خواهد بود.

