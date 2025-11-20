خبرگزاری کار ایران
امیر نصیرزاده:

نباید فولاد و ذوب‌آهن را به اصفهان می‌بردیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اگر سال‌های دور خوب فکر می‌کردیم، صنعت ذوب‌آهن و فولاد را به اصفهان نمی‌بردیم.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ایران‌ژئو در تهران، حکمرانی درست را مهم‌ترین عامل توسعه یافتگی کشورها و ثبات آن‌ها دانست.

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده گفت: حکمرانی درست زمانی رخ می‌دهد که مبتنی بر داده و اطلاعات و دانش باشد و روی مسائل مختلف روز و آینده باید تجزیه و تحلیل یکپارچه انجام شود. 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مهم‌ترین اطلاعات در دنیای امروز را اطلاعات مکانی دانست و تاکید کرد:یکی از ضعف‌های مدیرات ما، اطلاع نداشتن از اهمیت این داده‌هاست و راهبردهایشان را بر اساس اطلاعات مکانی و دانش نیست.

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با اشاره به اینکه خشکسالی در ایران، پیامد بی‌توجهی به داده‌ها و دانش است، به نقل خاطره‌ای از مشاهده برنج کاری در حاشیه یک رودخانه خشک در اصفهان پرداخت و گفت: اگر سال‌های دور خوب فکر می‌کردیم، صنعت ذوب‌آهن و فولاد را به اصفهان نمی‌بردیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه با تأکید بر اهمیت وجود حدنگاری گفت: ما چرا نمی‌توانیم تهیه کاداستر و حدنگاری به تکمیل کنیم؟ چرا شرکت‌های متعدد وارد می‌شوند و امروز و فردا می‌شود؟ این در حوزه امنیتی ما هم موثر است. 

به گفته امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، سازمان جغرافیایی در وزارت دفاع، پردیس اطلاعات جغرافیایی را فعال کرده و توسعه صنایع را بر اساس داده‌ها پیش گرفته است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان هم تاکید کرد: حکمرانی دیجیتال و مبتنی بر داده پیشنهاد وزارت دفاع به رئیس‌جمهور است.

 

