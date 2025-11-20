آسیابی:
ترکفعل در مدیریت منابع آب در استان گلستان قابل اغماض نیست
رئیسکل دادگستری استان گلستان با انتقاد از گزارشهای سطحی دستگاههای مسئول، در زمینه مدیریت آب گفت: ترکفعل در مدیریت منابع آب در این استان قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی روند پیگیری قانونی کوتاهیها را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع چالشهای حوزه آب با حضور حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان و مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز استان گلستان برگزار شد.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع چالشهای حوزه آب گفت: گلستان بیشتر از اینکه در بحث آب با ناترازی مواجه باشد، با ناترازی در بحث مدیریت آب روبروست که البته این ناترازی مدیریتی محصول بیش از چند دهه کم کاری در این حوزه است، وقتی معادل دو برابر میانگین کشوری در استان بارش صورت میگیرد قطعاً مدیریت روان آبها و رعایت الگوی کشت میتواند استان را از بحث بحران آب خارج کند.
آسیابی با انتقاد از گزارشهای سطحی دستگاههای مسئول، در زمینه مدیریت آب اعلام کرد: ترکفعل در مدیریت منابع آب در این استان قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی روند پیگیری قانونی کوتاهیها را آغاز کرده است.
وی افزود: اخطار قانونی به دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقهای و آبفا صادر شده تا اقدامات قانونی خود را درباره مدیریت مصرف آب، تنظیم الگوی کشت، انسداد چاههای غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند بدون تأخیر انجام دهند.
رئیسکل دادگستری با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی مدیریت منابع آب را غیرممکن میکند، تأکید کرد: ادامه حفر چاههای غیرمجاز، خطر فرونشست زمین را بدنبال خواهد داشت.
آسیابی یکی از مشکلات اصلی استان را ادامه کشت برنج عنوان کرد و گفت: میانگین بارندگی گلستان با استانهای شمالی دیگر قابل مقایسه نیست، اما الگوی کشت مشابه آنها اجرا میشود و این موضوع منابع آبی استان را تحت فشار قرار داده است.
وی با اشاره به نظر کارشناسان درباره سهم ۸۰ تا ۸۵ درصدی کشاورزی از مصرف آب در کشور، افزود: با این میزان مصرف، اصلاح الگوی آبیاری و استفاده از فناوریهای نوین ضروری است.
رئیسکل دادگستری کنترل چاههای مجاز و برداشتهای فراتر از مجوز را از ضرورتهای فوری دانست و تأکید کرد نصب کنتورهای هوشمند باید در اولویت باشد.
آسیابی با تاکید بر این که پیگیری قضایی ترک فعل در دستور کار است، گفت: دادستانی و اداره کل بازرسی استان موضوع ترک فعلها را بررسی میکنند و در صورت استمرار کوتاهی دستگاهها، اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: انتظار ما این است که دستگاهها بهگونهای عمل کنند که نیاز به ورود قضایی نباشد.
مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز استان گلستان نیز در جلسه شورای پیشگیری از جرم با موضع چالشهای حوزه آب استان گفت: استان گلستان بیش از آنکه با ناترازی منابع روبهرو باشد، با مشکل مدیریت آب مواجه است موضوعی که اگر اصلاح نشود، زمینهساز بحرانهای جدی خواهد بود.
وی افزود: براساس بررسیهای دادستانی، دستگاههای متولی وظایف قانونی خود را بر اساس تکالیف تعیینشده انجام ندادهاند و به استناد ماده ۲۲ قانون، ماده ۲ دستورالعمل حقوق عامه و بند «ب» ماده ۳ دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران، برای چهار دستگاه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقهای و آب و فاضلاب استان، اخطار حقوق عامه صادر شده است.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: دادستانی بهعنوان مدعیالعموم تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه آب را رصد و با مدیرانی که از انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، طبق مقررات و بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
رزاقی نژاد رشد چشمگیر کشت برنج در سالهای اخیر را یکی از مهمترین عوامل فشار بر منابع آبی دانست و گفت: تنظیم الگوی کشت وظیفه مستقیم جهاد کشاورزی است اینکه گفته میشود سایر دستگاهها کمک کنند، نافی مسئولیت اصلی نیست. ادامه روند فعلی هم منابع آب و هم امنیت غذایی استان را تهدید میکند.
دادستان با انتقاد از عملکرد آب منطقهای در برخورد با چاههای غیرمجاز بیان کرد: امسال فقط ۱۹۸ چاه غیرمجاز شناساییشده است درحالیکه تعداد چاههای غیرمجاز بیش از این عدد است و در همین مدت فقط ۱۰۱ مورد مسدود شده است که قابل قبول نیست.
رزاقی نژاد با بیان این که کمبود امکانات، توجیه ترک فعل نیست، تصریح: چاههای غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بحران آب و فرونشست زمین هستند.
وی افزود: در این حوزه نیز اخطار حقوق عامه صادر شده و انتظار داریم تا پایان سال اقدام قاطع انجام شود.
رزاقینژاد یکی دیگر از مشکلات مهم استان را هدررفت در شبکه انتقال آب عنوان کرد و گفت: در حوزه خطوط انتقال و حفاظت از شبکه، ضعف جدی وجود دارد به طوریکه در برخی مناطق آب اشامیدنی برای آبیاری زمینهای کشاورزی و باغی منحرف میشود که نیازمند اقدام فوری شرکت آبفاست.