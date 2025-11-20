پیام تسلیت قالیباف درپی درگذشت فرزند حجتالاسلام صدیقی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت فرزند حجتالاسلام کاظم صدیقی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای صدیقی
مصیبت از دست دادن فرزندتان، آقای محمدمهدی صدیقی موجب تاسف و تأثر گردید. از خداوند منان برای آن مرحوم، غفران و رحمت واسعه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی»