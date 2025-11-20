به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صدیقی

مصیبت از دست دادن فرزندتان، آقای محمدمهدی صدیقی موجب تاسف و تأثر گردید. از خداوند منان برای آن مرحوم، غفران و رحمت واسعه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی»

