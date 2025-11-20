چهره واقعی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشخص شد

به گزارش ایلنا، آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در دیدار سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور با بیان اینکه در طول سالیان گذشته دشمن برای ایجاد شک و تردید در بین مردم، جنگ رسانه‌ای مستمری را راه انداخته بود و در اذهان، غبار شبهه را ایجاد کرده بود افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، غبار از چهره دشمن کنار رفت و چهره واقعی آن به خوبی شناخته شد و مردم در آن روز‌ها شهید و هزینه دادند، اما دین ندادند و پشت سر ولایت و رهبری مقابل دشمن ایستادند.

آیت الله سید محمد سعیدی با اشاره به برکات و دستاورد‌های بسیج بر ضرورت برنامه ریزی و تبلیغ برای معرفی و شناساندن جوان معیار و انقلابی در کشور تاکید کرد و گفت: نسل جدید باید با معیار‌های جوان مومن، انقلابی و ولایت مدار آشنا شود و جهت دهی و شناساندن آن وظیفه تریبون داران، هنرمندان و نویسندگان است.

امام جمعه قم بسیج را نیرویی غیر قابل پیش بینی برای دشمنان و نیرویی پیش برنده برای نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: غیر قابل پیش بینی بودن بسیج، رمز موفقیت آن است که دشمنان نمی‌توانند نقش آن را نادیده بگیرند و باید به این باور برسیم که به این قدرت درونی باور داشته باشیم و اجازه نفوذ در آن را ندهیم.

