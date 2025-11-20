باید از هرگونه تسهیل در وقوع جرم پیشگیری شود

به گزارش‌ ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین همایش سراسری ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای رؤسای واحد‌های ثبتی در خزرآباد ساری، ضمن قدردانی از معاونت راهبردی برای برنامه‌ریزی این رویداد، گفت: در سال‌های اخیر با همراهی رؤسای واحد‌های ثبتی، شاهد یک حرکت جهشی در تمامی بخش‌های سازمان بوده‌ایم.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده، سازمان ثبت را دستگاهی پیشرو در مسیر تحول دانست و افزود: در چهار سال گذشته ۱۵۰ پروژه عمرانی در کشور اجرا شده و این رقم معادل نیمی از اماکن ثبتی احداث‌شده طی ۱۱۰ سال گذشته است.

انتهای پیام/