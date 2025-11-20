بابایی:
باید از هرگونه تسهیل در وقوع جرم پیشگیری شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت هوشیاری کامل رؤسای واحدهای ثبتی در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی تأکید کرد و گفت: جاعلان ممکن است بر جزئیات مقررات مسلط باشند؛ بنابراین هرگونه تسهیل در وقوع جرم باید بهطور جدی پیشگیری شود.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین همایش سراسری ارتقای شایستگیهای حرفهای رؤسای واحدهای ثبتی در خزرآباد ساری، ضمن قدردانی از معاونت راهبردی برای برنامهریزی این رویداد، گفت: در سالهای اخیر با همراهی رؤسای واحدهای ثبتی، شاهد یک حرکت جهشی در تمامی بخشهای سازمان بودهایم.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجامشده، سازمان ثبت را دستگاهی پیشرو در مسیر تحول دانست و افزود: در چهار سال گذشته ۱۵۰ پروژه عمرانی در کشور اجرا شده و این رقم معادل نیمی از اماکن ثبتی احداثشده طی ۱۱۰ سال گذشته است.