به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، بنا بر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقه‌‌مندان به تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان(فقط جهت نیروی دریایی در رشته‍های مورد نیاز اعلامی) می توانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبت‍نام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‍الانبیا(ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

بنابراین گزارش، ثبت نام از علاقه‍مندان شرکت در این آزمون تا 29 آبان 1404 ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/