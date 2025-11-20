خبرگزاری کار ایران
روحیه‌ی مردمی سبب شده فرهنگ بسیجی فراتر از مرزهای ایران گسترش یابد

وزیر امور خارجه به مناسبت هفته بسیج تاکید کرد: روحیه‌ی مردمی و ایمان راسخ آنان سبب شده است تا فرهنگ بسیجی نه‌تنها در سراسر کشور، بلکه فراتر از مرزهای ایران اسلامی نیز گسترش یابد.

به گزارش ایلنا، پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت هفته بسیج  به این شرح است:

هفته‌ی بسیج یادآور خاطره‌ی عزیزترین و بزرگ‌ترین مردان تاریخ این سرزمین است؛ مردانی که تمام هدف خود را در «با مردم بودن و برای مردم زیستن» معنا کردند.

از دشوارترین شب‌ها و روزهای هشت سال دفاع مقدس تا حماسه‌ی دفاع میهنی دوازده‌روزه، جان‌فشانی‌های بی‌چشمداشت بسیجیان، زمینه‌ساز افتخار و سربلندی کشور عزیزمان بوده است.

روحیه‌ی مردمی و ایمان راسخ آنان سبب شده است تا فرهنگ بسیجی نه‌تنها در سراسر کشور، بلکه فراتر از مرزهای ایران اسلامی نیز گسترش یابد.

بسیج تنها نهادی محدود به دوران جنگ نیست، بلکه رویکردی الهام‌بخش و مکتبی زنده است که در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی و فکری، سهمی بزرگ و نقشی ماندگار در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است.

بسیج امروز، تجلی فهم درست از اقتدار، ایستادگی، اتحاد و اراده مردمانی که همواره آماده‌اند برای یکدیگر و برای ایران از هر خطری عبور کنند.

هفته‌ی بسیج را به تمامی دلدادگان این سرزمین که وصیتی جز عشق به ایران ندارند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

