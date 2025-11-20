خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمهور وارد قزوین شد

رئیس جمهور وارد قزوین شد
کد خبر : 1716632
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در ادامه سفر‌های استانی امروز به استان قزوین سفر کرد.

به گزارش ایلنا، امروز همزمان با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به قزوین، کلید حدود پنج هزار واحد مسکن در مهرگان، تاکستان، اقبالیه، بوئین زهرا و آبیک، تحویل مالکان می‌شود. 

هشت همت برای ساخت این واحد‌ها هزینه شده است. 

همچنین امروز شرکت تولید لوله‌های فولادی بدون درز با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و سرمایه گذاری سه همت به خط تولید می‌رسد. 

با افتتاح این شرکت ضمن ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر، از خروج ۱۰۰ میلیون دلار به خارج جلوگیری می‌شود.

این محصول در شرکت های نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط کاربرد دارد.

واحد تولید کننده پودر شوینده هم با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن و سرمایه گذاری هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح دیگر صنعتی است که امروز افتتاح می‌شود.

۶۰ درصد تولید این کارخانه بخش مهمی از نیاز کشور را تامین می‌کند و ارز آوری ۳۰ میلیون دلاری برای کشور دارد. 

با افتتاح این دو واحد، ۵۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است. 

همچنین رئیس جمهور امروز با نخبگان سیاسی، فعالان فرهنگی و اقتصادی استان قزوین دیدار خواهد داشت.

حضور در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به استان خواهد بود.

در پایان، رئیس‌جمهور جمع‌بندی تصمیمات و نتایج این سفر را در قالب گزارشی رسمی به مردم اعلام خواهد کرد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب