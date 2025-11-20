رئیس جمهور وارد قزوین شد

به گزارش ایلنا، امروز همزمان با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به قزوین، کلید حدود پنج هزار واحد مسکن در مهرگان، تاکستان، اقبالیه، بوئین زهرا و آبیک، تحویل مالکان می‌شود.

هشت همت برای ساخت این واحد‌ها هزینه شده است.

همچنین امروز شرکت تولید لوله‌های فولادی بدون درز با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و سرمایه گذاری سه همت به خط تولید می‌رسد.

با افتتاح این شرکت ضمن ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر، از خروج ۱۰۰ میلیون دلار به خارج جلوگیری می‌شود.

این محصول در شرکت های نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط کاربرد دارد.

واحد تولید کننده پودر شوینده هم با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن و سرمایه گذاری هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح دیگر صنعتی است که امروز افتتاح می‌شود.

۶۰ درصد تولید این کارخانه بخش مهمی از نیاز کشور را تامین می‌کند و ارز آوری ۳۰ میلیون دلاری برای کشور دارد.

با افتتاح این دو واحد، ۵۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است.

همچنین رئیس جمهور امروز با نخبگان سیاسی، فعالان فرهنگی و اقتصادی استان قزوین دیدار خواهد داشت.

حضور در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به استان خواهد بود.

در پایان، رئیس‌جمهور جمع‌بندی تصمیمات و نتایج این سفر را در قالب گزارشی رسمی به مردم اعلام خواهد کرد.

انتهای پیام/