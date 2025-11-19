محکومیت شدید تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی این حملات وحشیانه را نقض فاحش اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و با اشاره به نقض‌های مکرر آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۵ از سوی رژیم صهیونیستی، مسئولیت مستقیم آمریکا در ادامه تجاوزات و جنایات این رژیم علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه را خاطرنشان کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم‌کردن سکوت تاییدآمیز ضامنان آتش‌بس به‌ویژه آمریکا در قبال عهدشکنی و تجاوزات نظامی مستمر رژیم اشغالگر علیه لبنان، خواستار تحرک جدی سازمان ملل و جامعه بین‌المللی برای توقف جنایات این رژیم و مواخذه و محاکمه جنایتکاران شد.



وی ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای این حملات و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با دولت، مردم و مقاومت لبنان تأکید کرد.