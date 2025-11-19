به گزارش ایلنا، سید محمد خاتمى در دیدار اعضاى مجمع عمومى جبهه اصلاحات ایران ضمن تقدیر از تلاش هاى این جبهه براى اصلاح امور در این موقعیت سخت و بحرانى کشور، گفت: در طی سالهای پس از انقلاب تاکنون این بحرانی که اینک کشور با آن روبروست و تهدیدهایی که وجود دارد، سابقه نداشته است. ضمن هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی اگر رویکردهای موجود و شیوه حکمرانی در داخل و نسبت به خارج عوض و اصلاح نشود نه تنها سامان حکمرانی، که ایران و ملت نیز با خطر و تهدید بزرگ مواجه خواهد شد.

رئیس دولت اصلاحات با بیان این که ایران بزرگ و حوزه فرهنگی و تمدنی آن، چونان درخت تناوری است که همواره در معرض خطر و تندبادهای مخالف بوده است ولی هزاران سال دوام آورده و این فرهنگ و تمدن با اسلام عزیز بارورتر و شکوهمندتر نیز شده است، افزود: هرچند که در برابر یورش های بیگانه آسیب دیده ولی هرگز تسلیم نشده است؛ بلکه مخالف و مهاجم را در خود هضم کرده است. این درخت تناور گرچه سالها می تواند در خشکسالی و طوفان دوام بیاورد ولی امروز تهدیدهای داخلی و خارجی و مشکلات چنان انبوه و بزرگ است که بیم آن می رود که این درخت تناور، یکباره پژمرده شود و از پا بیفتد، که آن روز مباد!

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و انسجام و همبستگی مردم ایران و هوشیاری ملت در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی گفت: مردم ما و حتی کسانی که نسبت به عملکرد نظام حکمرانی ناراضی بودند وقتی که احساس کردند دشمن حیثیت تاریخی و تمامیت ارضی ما را هدف گرفته و لطمه ای که می زند سهمگین است، به صحنه آمدند و در برابر تجاوز ایستادند و مقاومت کردند و انتظار این بود که قدر این ملت بیشتر دانسته شود و لااقل بخش قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند و سخت گیریها و فشارها کمتر شود. در حالی که برعکس نه تنها اعضای هیأت رئیسه جبهه اصلاحات که همواره خیرخواهی و پای بندی خود را به مصالح ملت و آرمانهای اصیل انقلاب نشان داده اند احضار و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می شود، بلکه بسیاری از اصحاب اندیشه و رسانه و حتی وابستگان نهادهای مدنی تحت فشار و پیگرد و ... قرار می گیرند.

خاتمی تلاش جبهه اصلاحات ایران را برای یافتن پاسخ این پرسش که "در شرایط بسیار خطیر امروز ایران چه باید کرد؟"، مغتنم شمرد و گفت: همچنان معتقدم که تنها و کم هزینه‌ترین راه ممکن در شرایط فعلی این است که حاکمیت رویکرد خود را تغییر دهد و حتی در خط قرمزهای خود در صورتی که اصل نظام و مصلحت ملت و کشور آسیب ببینند، تجدید نظر کند و البته این امر به هیچ وجه به معنی تسلیم در برابر فزون خواهی بیگانه نیست.

رئیس دولت اصلاحات اضافه کرد: البته دشمنی های بیگانگان هست و درست به همین دلیل باید از جمله، بیشتر عقلانیت در عرصه دیپلماسی و برقراری روابط بهتر با دنیا به کار گرفته شود و در یک کلام هدف اصلی باید ساختن ایران و کسب منافع ملی و محکم کردن پایه های اقتدار واقعی مردم و کشور و توسعه همه جانبه باشد.

خاتمی با اشاره به اینکه خواست تاریخی ملت ما برقراری مردم سالاری واقعی است که شدیداً این امر مورد تائید اصلاحات نیز هست، گفت: نمی توان خیال پردازانه واقعیت های تاریخی و شرایط جهانی و ... را نادیده گرفت و پنداشت که به سادگی جامعه‌ای که در دنیای کنونی در معرض انواع توطئه ها و دسیسه های خارجی است، برخوردار از دموکراسی می شود. بنابراین باید از تجربه کشورهای دیگر چون ژاپن و کره جنوبی و حتی چین درس بگیریم. من همیشه بر توسعه همه جانبه و پایدار تأکید کرده ام و گفته ام که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، فرهنگی و علمی ناممکن یا دست کم ابتر است، ولی حتماً اگر زیرساختهای اقتصادی و فنی کشور توسعه یابد، خود به استقرار آزادی های سیاسی و اجتماعی کمک می کند و در هرحال تأمین رضایت مردم (همه مردم) اولین شرط موفقیت در این راه و کسب اقتدار و تأمین عزت است.

خاتمی با تصریح این که امروز سختی امر معیشت زندگی را بر اکثریت قاطع مردم دشوار کرده است، گفت: البته این مشکل یک شبه حل نمی‌شود ولی گاهی بعضی گام‌های کوچک می تواند زمینه اقدامات اساسی تر باشد و نشان دهنده این که حکومت به مردم احترام می‌گذارد و به آنها روی آورده است؛ مثل همین اینترنت و مسئله فیلترینگ که اکنون شغل بسیاری به آن وابسته است. از آنجا که رئیس جمهور هم قبلاً وعده حل آن را داده اند، لذا انتظار می‌رود در عملی کردن وعده خود شتاب و تلاش فرمایند.

رئیس دولت اصلاحات تأکید کرد: حمایت از دولت که لازم است، به هیچ وجه منافاتی با نقد سالم ندارد، منتهی نقد خیرخواهانه باید همراه با ارائه راه حل هم باشد. از جمله این که جا دارد از اصلاح طلبان پرسیده شود تاکنون برای حل مشکلات اقتصادی کشور چقدر راه حل داده اند؟

وی اضافه کرد: ۸۰ درصد مردم ایران به یک معنی سیاسی نیستند و برای آنها چندان مهم نیست که حاکم کیست و چگونه است؛ آنها فقط می‌خواهند زندگی کنند و امنیت و چشم انداز روشن تری به آینده داشته باشند.

سیدمحمد خاتمی تأکید کرد: گامهای خوبی که جبهه اصلاحات ایران و بخش های مختلف جامعه مدنی برداشته و برمی‌دارد نشانه این است که جامعه ما در جهت بلوغ سیاسی پیشرفت داشته است.

رئیس دولت اصلاحات در عین حال از اعضای این جبهه خواست که با مسائل کشور و مسائل انضمامی و عینی‌، کارشناسانه تر همراه با داده‌های دقیق و نه با اتکای صرف به تحلیل‌ها (و احیاناً به صورت شعاری) برخورد کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: همه کسانی که دغدغه سربلندی ایران، حل مشکلات و دفع خطرات و تهدیدات را دارند، حتی فراتر از این جبهه سیاسی کنار همدیگر قرار بگیرند و برای رفع مشکلات و پیشرفت و آبادانی کشور و پایدار شدن حقوق اساسی ملت و عزت ملی و بین المللی تلاش کنند.