جلوگیری از افزایش پرداختی مردم در درمان، خط قرمز ماست

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خط قرمز ما در موضوع سلامت و درمان، جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم است. باید ملاحظه کرد و اجازه نداد هزینه درمان از جیب مردم بیشتر شود.



من از همکارانم می‌خواهم که با حفظ شأن و کرامت مردم، جلوی سرگردانی و سردرگمی برای دریافت خدمات درمانی گرفته شود.»