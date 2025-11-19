خبرگزاری کار ایران
یادداشت توضیحی ایران در مورد گزارش‌ مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره گزارش‌ مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی‌ عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ یادداشت توضیحی در مورد گزارش‌ مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت عنوان موافقت‌نامه پادمان NPT  با جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

برای مشاهده متن کامل فارسی و انگلیسی این یادداشت می‌توانید به فایل‌های پیوست مراجعه کنید.

 

