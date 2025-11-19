به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی‌ عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ یادداشت توضیحی در مورد گزارش‌ مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت عنوان موافقت‌نامه پادمان NPT با جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.



برای مشاهده متن کامل فارسی و انگلیسی این یادداشت می‌توانید به فایل‌های پیوست مراجعه کنید.