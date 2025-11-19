خبرگزاری کار ایران
هیچ ارتباط تشکیلاتی با «سقاب اصفهانی» نداریم

هیچ ارتباط تشکیلاتی با «سقاب اصفهانی» نداریم
روابط عمومی جبهه پایداری در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که ارتباط تشکیلاتی و راهکاری با اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی ندارد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی جبهه پایداری انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«پیرو انتشار برخی مطالب و گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، لازم می‌داند به منظور شفاف‌سازی و احترام به افکار عمومی، نکات زیر را رسماً اعلام نماید:
 
۱. جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی، هیچ‌گونه عضویت رسمی و تشکیلاتی در ارکان، شوراهای مرکزی یا بدنه جبهه پایداری انقلاب اسلامی ندارند.
 
۲. دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و اظهارات ایشان در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجرایی، صرفاً نظرات شخصی ایشان بوده و فاقد سنخیت تشکیلاتی یا هماهنگی راهکاری با مواضع رسمی جبهه پایداری انقلاب اسلامی است.
 
ما ضمن احترام به همه مدیران و افراد فعال در عرصه خدمت به کشور، تأکید می‌نماییم که مواضع، برنامه‌ها و سیاست‌های جبهه پایداری انقلاب اسلامی صرفاً از طریق سایت رسمی و تریبون‌های مصرح این جبهه منتشر می‌شود و انتساب هرگونه موضعی به این جبهه از مجاری غیررسمی، فاقد اعتبار است.»

 

 

