طرح یک پیشنویس درباره نیروهای شرکتی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک پیشنویس درباره نیروهای شرکتی، مطرح میشود.
رفیعزاده، همچنین درباره راهاندازی «مرکز اصلاح فرایندها» تصریح کرد: در این مرکز با استفاده از انتقادات و پیشنهادهایی که مردم ارائه میدهند، فرایندهای دولتی و حال حاضر در دستگاههای گوناگون، اصلاح و برکناریها و نصبها نیز پایان هر ماه مشخص میشوند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در این اصلاحیه، ۴ هدف اصلی را دنبال میکنیم که تفاوتنداشتن چشمگیر حقوق کارمندان در زمان اشتغال و دوران بازنشستگی، به حداقل رسیدن تفاوتها میان مشمولان قانون کار و قانون خدمات مدیریت کشوری، نیاز نداشتن به قانون همسانسازی و در پایان، پایداری صندوقها، اهداف اصلی اصلاح این ماده قانونی هستند.