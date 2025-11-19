خبرگزاری کار ایران
طرح یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی، مطرح می‌شود.

به گزارش  ایلنا، علاء‌الدین رفیع‌زاده در حاشیه نشست هیئت دولت، اظهار داشت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی، مطرح می‌شود.

رفیع‌زاده، همچنین درباره راه‌اندازی «مرکز اصلاح فرایندها» تصریح کرد: در این مرکز با استفاده از انتقادات و پیشنهادهایی که مردم ارائه می‌دهند، فرایند‌های دولتی و حال حاضر در دستگاه‌های گوناگون، اصلاح و برکناری‌ها و نصب‌ها نیز پایان هر ماه مشخص می‌شوند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در این اصلاحیه، ۴ هدف اصلی را دنبال می‌کنیم که تفاوت‌نداشتن چشمگیر حقوق کارمندان در زمان اشتغال و دوران بازنشستگی، به حداقل رسیدن تفاوت‌ها میان مشمولان قانون کار و قانون خدمات مدیریت کشوری، نیاز نداشتن به قانون همسان‌سازی و در پایان، پایداری صندوق‌ها، اهداف اصلی اصلاح این ماده قانونی هستند.

