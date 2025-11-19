بررسی علل شیوع تب برفکی دام از سوی جمعی از نمایندگان مجلس

به گزارش ایلنا، جمعی از نمایندگان تهران، ری، پردیس، اسلامشهر و شمیرانات امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان ماه) با حضور در اداره کل دامپزشکی استان تهران و ستاد راهبردی تب برفکی، علل شیوع گسترده تب برفکی دام را بررسی کردند.

لازم به ذکر است، ابراهیم عزیزی، منوچهر متکی و پیمان فلسفی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در اداره کل دامپزشکی و ستاد راهبردی تب برفکی حضور پیدا کردند.

