بررسی علل شیوع تب برفکی دام از سوی جمعی از نمایندگان مجلس

جمعی از نمایندگان تهران با حضور در اداره کل دامپزشکی استان تهران، علل شیوع گسترده تب برفکی دام را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از نمایندگان تهران، ری، پردیس، اسلامشهر و شمیرانات امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان ماه) با حضور در اداره کل دامپزشکی استان تهران و ستاد راهبردی تب برفکی، علل شیوع گسترده تب برفکی دام را بررسی کردند.

لازم به ذکر است، ابراهیم عزیزی، منوچهر متکی و پیمان فلسفی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در اداره کل دامپزشکی و ستاد راهبردی تب برفکی حضور پیدا کردند.

