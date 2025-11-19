خبرگزاری کار ایران
راهبرد نظام جمهوری اسلامی دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم است

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: امروز دشمنان ما هر جا خلأیی دارند از رسانه کمک می‌گیرند و بدین‌وسیله شکست خود را پیروزی تلقی می‌کنند و پیروزی ما را شکست جلوه می‌دهند.

به گزارش ایلنا، سردار «ابوالفضل شکارچی» عصر امروز (چهارشنبه) در جشنواره جام رسانه امید، اظهار داشت: ما به لحاظ زمانی در شرایط خطیری هستیم و تمام جبهه کفر و باطل در یک سو و جمهوری اسلامی ایران در سویی دیگر در یک آرایش کاملاً جنگی هستند.

وی ادامه داد: دشمنان از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، همه سعی و تلاش خود را به کار گرفتند تا انقلاب ادامه نیابد؛ اما امام راحل با پشتوانه مردم و با توکل بر خدا، دشمنان را شکست داد و جمهوری اسلامی را تشکیل داد.

معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به راهبرد اساسی نظام سلطه مبنی بر به بندکشیدن همه ملت‌ها،  عنوان کرد: اقدامات نظام سلطه ضد ایران و ملت‌های آزاده چندین برابر شده و علت این همه دشمنی، روحیه استقلال‌خواهی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران است. 

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بیان کرد: راهبرد نظام جمهوری اسلامی دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم است و نقش رسانه در تقابل جبهه حق و باطل تبیین حق برای ملت‌هاست. 

سردار شکارچی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش رسانه در همه تحولات کشور، عنوان کرد: امروز دشمنان ما هر جا خلأیی دارند از رسانه کمک می‌گیرند و بدین‌وسیله شکست خود را پیروزی تلقی می‌کنند و پیروزی ما را شکست جلوه می‌دهند.

خبر در حال تکمیل می باشد...
