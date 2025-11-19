برگزاری مراسم گرامیداشت روز کتابخوانی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم نکوداشت روز کتابخوانی و کتاب‌دار به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار و از برگزیدگان و برترین اعضای کتابخانه‌های عمومی استان تهران با حضور جمعی از مقامات از جمله ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، معاون سیاسی استاندار تهران و محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در این مراسم از حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، نماینده ولی فقیه در ارتش به عنوان برترین حامی کتابخانه‌های عمومی تجلیل به عمل آمد. فرماندار شهرستان تهران، فرماندار ویژه شهرستان ری، فرماندار شهرستان رباط کریم در کنار شهردار منطقه یک تهران، شهردار باقر شهر، شهردار بومهن، شهردار قرچک و شهردار شمشک نیز از دیگر نفراتی بودند که به عنوان برترین حامیان کتابخانه‌های عمومی معرفی و از آنان تقدیر شد.

تقدیر از اعضای شاخص و برتر کتابخانه‌های عمومی استان تهران از دیگر اقدامات صورت گرفته در این برنامه بود.

