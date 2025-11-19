برگزاری آیین تحلیف دوازدهمین دوره آموزش رزم مقدماتی ویژه فراگیران مقطع دکترای ارتش

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین تحلیف دوازدهمین دوره آموزش رزم مقدماتی ویژه فراگیران مقطع دکترای ارتش جمهوری اسلامی ایران ، در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نزاجا برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم مجید مشایخی فرمانده مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش، ضمن تبریک پایان دوره آموزشی، خطاب به فراگیران، گفت: قدر این نعمت علم و دانش که به واسطه لطف خداوند به آن دست یافته‌اید را بدانید و تلاش کنید گره از کار بندگان خدا بگشایید که هم خدا و هم بندگان او از شما راضی باشند.

در پایان این مراسم، نماینده فراگیران، درجه ستوان یکمی خود را از فرمانده مرکز آموزش ۰۱ دریافت کرد.

انتهای پیام/