در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نزاجا انجام شد؛

برگزاری آیین تحلیف دوازدهمین دوره آموزش رزم مقدماتی ویژه فراگیران مقطع دکترای ارتش

کد خبر : 1716512
لینک کوتاه کپی شد.

آیین تحلیف دوازدهمین دوره آموزش رزم مقدماتی ویژه فراگیران مقطع دکترای ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نزاجا برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین تحلیف دوازدهمین دوره آموزش رزم مقدماتی ویژه فراگیران مقطع دکترای ارتش جمهوری اسلامی ایران ، در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نزاجا برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم مجید مشایخی فرمانده مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش، ضمن تبریک پایان دوره آموزشی، خطاب به فراگیران، گفت: قدر این نعمت علم و دانش که به واسطه لطف خداوند به آن دست یافته‌اید را بدانید و تلاش کنید گره از کار بندگان خدا بگشایید که هم خدا و هم بندگان او از شما راضی باشند.

در پایان این مراسم، نماینده فراگیران، درجه ستوان یکمی خود را از فرمانده مرکز آموزش ۰۱ دریافت کرد.

 

