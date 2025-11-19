به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در آیین اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی ورزشی نیرو‌های مسلح (یادواره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه) که صبح امروز (چهارشنبه) که با حضور جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه ستاد کل نیرو‌های مسلح در مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه (ع) نزاجا برگزار شد، اظهار کرد: در این مسابقات، پنج آموزشگاه از ارتش جمهوری اسلامی ایران، چهار آموزشگاه از سپاه پاسداران و ۲ آموزشگاه از فرماندهی انتظامی شرکت داشتند.

امیر فولادی با اشاره به حضور ۴۵۰ ورزشکار در این دوره از مسابقات، افزود: از برگزاری این مسابقات بسیار خوشحال هستیم؛ چرا که پیش‌بینی چنین استقبال گسترده‌ای را نمی‌کردیم. خداوند توفیق داد که بتوانیم این مسابقات را برگزار کنیم و امیدواریم این روند در سال‌های آینده تداوم داشته باشد.

وی به اهداف این مسابقات اشاره و با بیان اینکه این رویداد ورزشی محملی برای همدلی، دوستی، آشنایی و همچنین استعدادیابی ورزشی در بین ورزشکاران نیرو‌های مسلح بود، عنوان کرد: سال آینده تیم‌های نیرو‌های مسلح را به مسابقات دانشجویی و دانش‌آموزی اعزام خواهیم کرد که در کشور قزاقستان برگزار می‌شود و نفرات اصلی تیم ما از همین دانشجویان و دانش‌آموزانی هستند که در این مسابقات شرکت کردند.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح بیان کرد: جا دارد به همه عزیزانی که در این مسابقات کسب مقام کردند تبریک بگویم؛ تمامی دوستانی که شرکت کردند؛ چه آن‌ها که مقام آوردند و چه آنان که نیاوردند، قهرمان و پیروز هستند؛ البته عده‌ای رتبه‌های بالاتری کسب کردند که به آنان تبریک عرض می‌کنم.

امیر فولادی حضور گسترده آموزشگاه‌ها را نشان‌دهنده اهمیت‌ ورزش در نظر فرماندهان مراکز آموزشی دانست و با تشکر از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد ورزشی، گفت: بر حسب وظیفه از همه عزیزانی که ما را در برگزاری این رویداد یاری کردند، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: بسیاری از مسابقات در پادگان‌های سپاه پاسداران برگزار شد که از عزیزانمان در سپاه تشکر می‌کنم؛ همچنین مسابقات بسیار خوب و سنگینی در مرکز آموزش شهید چمران کرج برگزار شد که از فرمانده محترم آن مرکز و تمامی دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح ابراز امیدواری کرد که این مسابقات بتواند در جمع‌بندی نهایی برای تشکیل تیم‌های نیرو‌های مسلح مؤثر واقع شود.

امیر فولادی در ادامه خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم، گفت: تنها چیزی که می‌تواند باعث موفقیت شما در امور کاری و زندگی‌تان شود، این است که انسان‌های سالمی باشید تا با بدنی سالم و فکری سالم بتوانید برای کشور، مملکت و سازمانی که در آن خدمت می‌کنید، مؤثر باشید؛ لذا مهمترین و مؤثرترین عامل، ورزش است که شما را در مسیر خدمت، موفق می‌کند.

وی در پایان با اشاره به اعزام تیم‌های نیرو‌های مسلح به مسابقات مختلف کشوری و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: اگر هرکدام از شما در این مسابقات و در تیم‌های منتخب حضور یابید، می‌توانید تا ۱۲ سال در تیم حضور داشته باشید و به مسابقات بین‌المللی اعزام شوید. این می‌تواند برای شما و برای نیرو‌های مسلح افتخار بزرگی باشد؛ لذا این مسابقات را سکویی برای رسیدن به رقابت‌های جهانی و بین‌المللی و حتی تیم‌های ملی بدانید.

