به گزارش ایلنا، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: موضوع امروز هیئت دولت در مورد ارزیابی امنیت سایبری دستگاه اجرایی بود که به تصویب رسید و دو مورد دیگر هم در مورد مجوز عرضه برق به شرکت مادر تخصصی تولید توسعه انرژی و تمدید مهلت گندم‌کاران موضوعات روز یکشنبه بود.

فاطمه مهاجرانی اظهار کرد: امروز هم موضوعی که به تصویب رسید دو مورد اصلاح آئین‌نامه بود. موضوع دیگر نحوه محاسبه سوخت هواپیما‌های فعال در اجرای بارورسازی ابر‌ها بود که به تصویب رسید.

سخنگوی دولت در خصوص موضوع هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: برنامه‌ای که دولت چهاردهم در هوش مصنوعی داشته به صورت مفصل ارائه شد تا مشخص شود در چند ماه آینده هم چه انجام خواهد داد.

فاطمه مهاجرانی عنوان کرد: امروز حضور استاندار تهران به عنوان عضو دائمی کابینه را داشتیم و همینطور گزارشی که رئیس بنیاد امور شهید و ایثارگران از جلسه‌ای که دیروز برگزار شد، داشتند.

سخنگوی دولت ادامه داد: این را هم عرض بکنم که جلسه دیروز به عنوان «نفس‌های سوخته» با حضور تعدادی از جانبازان شیمیایی و همینطور تعدادی از جانبازان ۱۲ روز دفاع مقدس برگزار شد. در اجلاس دیروز ۷۰۰ جانباز شیمیایی حضور داشتند که ۱۵۰ نفر از آنها از جانبازان سردشت بودند و همینطور جانبازان و خانواده‌های شهدای ۱۲ روز دفاع مقدس با حضور ۲۰ سفیر و همینطور کیان قاسمیان به عنوان یکی از جانبازان کوچکی که همه خانواده‌اش من جمله برادر کوچکش، رایان دو ماهه را هم در این حمله وحشیان از دست داد و طبیعتاً حضور ایشان نمادی هست از اینکه ایران در طول این سال‌ها چقدر مظلومانه از خودش دفاع کرد.

