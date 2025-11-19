خبرگزاری کار ایران
دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش با وزیر امور خارجه

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، پیش از عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، جلیل رحیمی جهان آبادی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در داکا، بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات در همه حوزه های مورد علاقه طرفین تاکید کرد. 

 

 

