الزامات و ضرورتهای ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی در قوه قضاییه تبیین شد
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور گفت: مجموعهای از اقدامات گسترده با هدف ارتقای هماهنگی، برنامهریزی و تعامل مؤثر با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی انجام شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور اعلام کرد: کلیات، الزامات و ضرورتهای ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه توسط دادستان کل کشور تبیین و در همایش مورخ ۱۴۰۴/۸/۱ دادستانهای مراکز استان در استان گلستان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: مجموعهای از اقدامات گسترده با هدف ارتقای هماهنگی، برنامهریزی و تعامل مؤثر با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی انجام شده و جلسات مشترکی با وزارت کشور، معاونت اول قوه قضاییه و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تسهیل و تسریع امور اجرایی برگزاری انتخابات برگزار شده است.