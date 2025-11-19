خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الزامات و ضرورت‌های ناظر بر انتخابات شورا‌های اسلامی در قوه قضاییه تبیین شد

الزامات و ضرورت‌های ناظر بر انتخابات شورا‌های اسلامی در قوه قضاییه تبیین شد
کد خبر : 1716461
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور گفت: مجموعه‌ای از اقدامات گسترده با هدف ارتقای هماهنگی، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی انجام شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور اعلام کرد: کلیات، الزامات و ضرورت‌های ناظر بر انتخابات شورا‌های اسلامی در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه توسط دادستان کل کشور تبیین و در همایش مورخ ۱۴۰۴/۸/۱ دادستان‌های مراکز استان در استان گلستان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 

وی افزود: مجموعه‌ای از اقدامات گسترده با هدف ارتقای هماهنگی، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی انجام شده و جلسات مشترکی با وزارت کشور، معاونت اول قوه قضاییه و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تسهیل و تسریع امور اجرایی برگزاری انتخابات برگزار شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب