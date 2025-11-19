کاهش ۲۵ درصدی سرقت در استان البرز
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: آسیب شناسی اینکه چرا برخی متهمان پروندههای سرقت در دادگاه بدوی محکوم میشوند و در مراحل بعدی تبرئه شده یا از نهادهای ارفاقی و جزای نقدی بهرهمند میشوند میتواند در برخورد قاطع با سارقان موثر باشد.
به گزارش ایلنا، وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفهای استان البرز که با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان و روسا و دادستانهای شهرستانهای استان در محل سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، مجرمین حرفهای را یک متغیر وابسته و جرم را یک متغیر مستقل دانست و گفت: در تحلیل اعمال مجرمانه باید نسبت متغیر وابسته یعنی مجرمین حرفهای را نسبت به ارتکاب جرم که متغیر مستقل است به دست آوریم و از این طریق اثرگذاری مجرمین بر محیط را تشخیص دهیم و محیط ارتکاب جرم را مدیریت کنیم.
ضرورت کنکاش در آرای پروندههای سرقت
وی به آمار کشف و جلب به دادرسی جرم سرقت در کشور اشاره و بر نتیجه محور بودن دادرسی تاکید کرد و افزود: آمار پروندههای سرقت در کشور نشان میدهد که بخش زیادی از پروندهها منجر به منع تعقیب میشود که نیازمند بررسی کارشناسی و علتیابی است.
میرحسینی با بیان اینکه در بسیاری از پروندههای منتهی به منع تعقیب اگر کنکاش و بررسی بیشتری انجام میگرفت، به نتیجه میرسید، اظهار کرد: آسیب شناسی اینکه چرا برخی متهمان این پروندهها در دادگاه بدوی محکوم میشوند و در مراحل بعدی نیز برخی تبرئه شده یا از نهادهای ارفاقی و جزای نقدی بهرهمند میشوند میتواند در برخورد قاطع با سارقان موثر باشد.
استفاده از تجربیات استان البرز در کنترل مجرمان حرفهای
وی به ساختار خوب مدیریت دستگاه قضایی استان البرز اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم تردد و اقامت تعداد زیادی از افراد با سوابق مجرمانه در استان، دادگستری کل استان البرز عملکرد خوبی در کنترل مجرمان حرفهای داشته و میتوان از تجربیات این استان در سایر استانها استفاده کرد.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست با بیان اینکه رسیدگی و پیگیری پروندههای جرایم خاص و سرقت در استان البرز به صورت ویژه مورد رصد قرار دارد به تشکیل دو قرارگاه مرتبط اشاره کرد و گفت: «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت» و «قرارگاه مقابله با جرایم خاص» در این راستا برای اولین بار در کشور در استان البرز تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح ماموریتهای قرارگاه مقابله با جرایم خاص، اضافه کرد: «مقابله با سرقتهای خشن و گروهی»، «مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نظیر قتل عمدی و آدم ربایی»؛ «مقابله با جرایم علیه امنیت عمومی نظیر نزاع گروهی، اراذل و اوباش، خانههای فساد»؛ «رصد و نظارت بر پروندههای کثیرالشاکی» و سایر پروندههای مهم محورهای ماموریت این قرارگاه هستند که در دی ماه ۱۳۹۹ تشکیل شد.
رصد ۲۴۳۴ پرونده در قرارگاه مقابله با جرایم خاص
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه از ابتدای تاسیس این قرارگاه تعداد ۲۴۳۴ فقره پرونده خاص مورد رصد قرار گرفته است متذکر شد: از این تعداد پرونده، ۶۲۷ فقره مختومه شده و تعداد ۱۸۰۷ فقره پرونده در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار دارند.
وی پیگیری آرای پرونده قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش، شبکههای متعدد جعل اسناد، فرار مالیاتی، ساخت و توزیع مشروبات الکلی مسموم و سرقتهای خشن را از جمله پرونده مهم تحت رصد و نظارت قرارگاه برشمرد که منتهی به صدور رای شده و آرا در حال اجراست.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در ادامه با تبیین ماموریتهای چهارگانه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در استان البرز که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است گفت: «رصد نرخ کاهش یا افزایش جرم سرقت در سطح استان»؛ «برنامه ریزی منسجم جهت پیگیری و مقابله حداکثری»؛ «هماهنگی و هم افزایی و سیاست گذاری واحد بین نهادهای متولی» از ماموریتهای این قرارگاه هستند.
کاهش ۲۵ درصدی انواع سرقت در استان البرز
رئیس ستاد کنترل مجرمان حرفهای استان البرز با اشاره به دستاوردهای این قرارگاه در پیشگیری و مقابله با سرقت متذکر شد: در نتیجه اقدامات این قرارگاه، میزان وقوع جرم سرقت با وجود اینکه در کشور رشد داشته است در استان البرز از سال ۱۴۰۱ روند نزولی داشته و رتبه استان البرز از ۱۰ به ۱۵ کشوری از نظر میزان وقوع رسیده است؛ همچنین با اینکه در سال ۱۴۰۳ آمار پروندههای سرقت در کشور رشد ۶ درصدی داشته است این پروندهها در استان کاهش ۱۰ درصدی داشت و در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ کاهش ۲۵ درصدی به ثبت رسید که بیانگر نتیجه بخش بودن اقدامات و پیگیریهای قرارگاه در تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است.