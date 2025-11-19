استفاده از پابند الکترونیک برای محکومان غیرعمد/ موضوع مهریه به راحتی قابل دستکاری نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: الان در زندان‌ها محکومینی را داریم که اینها به خاطر تعهدهایی که دادند و نتوانستند آن را پرداخت کنند در زندان هستند. اینها نان آور خانواده‌اند و خارج شدنشان از محیط خانواده نه تنها آن مشکل مالی را مرتفع نمی‌کند بلکه یک مشکل دیگری به خانواده اضافه کرده است و این برای زنان بسیار پررنگ‌تر است.

وی ادامه داد: در این طرحی که اخیراً در مجلس تصویب شد اینطور شد که برای مواردی که افراد جرایم شان در حقیقت غیرعمدی یا تعهدی بوده و پرداخت مالی مطرح است این محکومان محکومیتشان از حبس به پابند الکترونیک تبدیل شود.

بهروزآذر در بخش دیگری از صحبت های خود درباره استفاده از واژه عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه بودن مهریه گفت: در این طرح چنین چیزی مطرح نشده و اصلاً همچین واژه‌ای نیامده اما این در افکار عمومی الان مطرح است. به هر حال مردان این قول را به همسران شان در زمان عقد می دهند و زنان هم این را می پذیرند و وارد زندگی مشترک می شوند هم مردان متعهد باشند به قولی که میدهند و هم زنان بتوانند فرد را بپذیرند این ها موضوعاتی است که الان در افکار عمومی مطرح است و موضوعات مهمی هم هست و این نشان میدهد که موضوع مهریه یک موضوع بسیار حساس است و یکی از اضلاع حقوقی نظام خانواده است و به این راحتی قابل دستکاری نیست.

وی درباره گواهی نامه موتورسواری برای زنان گفت: مهم است که بتوانیم نیازهای بانوان در حوزه های مختلف را شناسایی و برای تامین آنها اقدام کنیم که صدور گواهینامه موتور سواری برای بانوان از جمله این موارد است. طبق استعلام های انجام شده، صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان منع قانونی ندارد اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که درحال انجام این فرآیند هستیم.

بهروزآذر ادامه داد: آموزش مربیان زن و آموزش افسرانی که باید آزمون ها را بگیرند نیز از دیگر نیازهای لازم در این زمینه است. ما الان مربیان آموزشی برای زنان نداریم. افسران هم که این آزمون را می گیرند باید آموزش ببیند امیدواریم که با هماهنگی همه دستگاهها بتوانیم این را مرتفع کنیم. مخصوصا با توجه به اینکه با آلودگی هوا مواجه هستیم و انواع وسایل برقی چه خودرو و چه موتور می تواند به شدت به کاهش آلودگی هوا به ما کمک کند و شهروندان مطالبه شان از استفاده از این وسیله بیشتر شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: البته ما نگرانی داریم چراکه این وسیله یک ناامنی هایی برای مردان و زنان دارند. البته خانم‌ها قانونمدار هستند و حضورشان موجب اصلاح رفتار ترافیکی در شهر ها نیز خواهد شد. ما همه تلاش مان را می کنیم و انشالله بتوانیم هماهنگی دستگاهی را به خوبی پیش ببریم و این هماهنگی زودتر اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/