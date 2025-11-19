دیدار سفیر جدید ایران در ایرلند با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، اسحاق آل حبیب سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار برنامه‌های پیشنهادی سفیر جدید برای تقویت روابط دوجانبه تهران -دوبلین برای توسعه هر چه بیشتر روابط تشریح شد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در دوبلین، بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با ایرلند تاکید کرد.

