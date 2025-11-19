خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سفیر جدید ایران در ایرلند با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جدید ایران در ایرلند با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1716403
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق آل حبیب سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار برنامه‌های پیشنهادی سفیر جدید برای تقویت روابط دوجانبه تهران -دوبلین برای توسعه هر چه بیشتر روابط تشریح شد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در دوبلین، بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با ایرلند تاکید کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب