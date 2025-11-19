بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش بیمه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در پایان جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: بیماران خاص اولاً مشمول بیمه هستند قدیم یعنی شش الی هفت سال پیش ۵ بیماری خاص مشمول بیمه بودند اما الان بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش است.

وی ادامه داد: داروها کمیسیونی دارد که این کمیسیون دارو را ارزیابی می کند و مشخص می کند که چه داروهایی مشمول بیمه باشند. در دنیا هم به این صورت نیست که هر داروی جدیدی بلافاصله توسط یک شرکتی اعلام شد مشمول بیمه شود بلکه باید ارزیابی‌های فنی اقتصادی انجام شود که در حوزه بیمه و زیر پوشش بیمه قرار بگیرد یا نگیرد بعضی از پزشکان اصرار دارند که به طور مثال فلان دارو را بیمار باید مصرف کند مسیر صحیح نیست. پزشکان ما باید بر اساس گایدلاین ها و قواعدی که کمیسیون های علمی و انجمن های علمی تصویب می‌کنند داروها رو نسخه کنند.

