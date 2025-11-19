خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر بهداشت:

بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش بیمه است

بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش بیمه است
کد خبر : 1716400
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت گفت: ۷ سال پیش ۵ بیماری خاص مشمول بیمه بودند الان بالای ۱۷۰ مورد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در پایان جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: بیماران خاص اولاً مشمول بیمه هستند قدیم یعنی  شش الی  هفت سال پیش ۵ بیماری خاص مشمول بیمه بودند اما الان بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش است.

وی ادامه داد: داروها کمیسیونی دارد که این کمیسیون دارو را ارزیابی می کند و مشخص می کند که چه داروهایی مشمول بیمه باشند. در دنیا هم به این صورت نیست که هر داروی جدیدی بلافاصله توسط یک شرکتی اعلام شد مشمول بیمه شود بلکه باید ارزیابی‌های فنی اقتصادی انجام شود که در حوزه بیمه و زیر پوشش بیمه قرار بگیرد یا نگیرد بعضی از پزشکان اصرار دارند که به طور مثال فلان دارو را بیمار باید مصرف کند  مسیر صحیح نیست. پزشکان ما باید بر اساس گایدلاین ها و قواعدی که کمیسیون های علمی و انجمن های علمی تصویب می‌کنند داروها رو نسخه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب