تاکنون ۱.۵ میلیون تبعه از کشور خارج شدند/ ۶ میلیون نفر از اتباع همچنان در ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در پایان جلسه امروز هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره مراودات ایران و همسایگانش گفت: برای اینکه مراودات بین استان ها با کشورهای همجوار و منطقه افزایش پیدا کند سیاست منطقه محوری و همسایه محوری سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین درباره وضعیت مرزها گفت: وضعیت امنیت مرزها مناسب است و همچنین وضعیت امنیت کشور نسبت به سال گذشته در عموم شاخص‌ها بهتر است.

مومنی گفت: تاکنون یک و نیم میلیون اتباع از کشور خارج شدند و طبق آمارها ۶ میلیون تبعه در کشور وجود دارند. ما گفته‌ایم که مهاجرستیز نیستیم ولی منابع و امکانات کفاف بیشتر نمی‌دهد.

وزیر کشور درباره اعطای اختیار به استانداران گفت: خوشبختانه جناب آقای رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای دارند و همه هم حمایت کردند از جمله رسانه‌ها دستگاه‌های مختلف قوا و این اختیارات به مرور واگذار می شود. بخشی از آن که نیاز به قانون نبود یعنی اختیارات خود هیئت محترم دولت بود، واگذار شد.

مومنی گفت: بخشی اختیار خود جناب آقای رئیس جمهور بود مثل اصل ۱۲۷ قانون اساسی واگذار شد و واگذاری این اختیارات به مرور دارد افزایش پیدا می‌کند و همین گفتمان‌ها همین واگذاری اختیارات موجب شد که به هر حال نگاه استانداران از استان خودشان فراتر بود و به استان‌های اطراف و به کشورهای دیگر توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در اولویت اول ما و وزارت خارجه قرار دارد دیپلماسی همسایگی و دیپلماسی منطقه‌ای است همین دیروز و امروز هم اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر برگزار شد پیش از آن نیز کردستان را داشتیم و استانداران چند کشور در چند ماه قبل در استان کردستان حضور داشتند همچنین در خراسان اجلاسی برگزار شد.

وزیر کشور گفت: به هر حال این مراودات بین استان‌ها با کشورهای همجوار و کشورهای منطقه باید افزایش پیدا کند و سیاست منطقه محوری و همسایه محوری سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.

