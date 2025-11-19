خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور:

تاکنون ۱.۵ میلیون تبعه از کشور خارج شدند/ ۶ میلیون نفر از اتباع همچنان در ایران

تاکنون ۱.۵ میلیون تبعه از کشور خارج شدند/ ۶ میلیون نفر از اتباع همچنان در ایران
کد خبر : 1716394
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور از خروج یک و نیم میلیون اتباع از کشور تاکنون خبر داد و گفت: طبق آمارها ۶ میلیون تبعه در کشور وجود دارند. ما گفته‌ایم که مهاجرستیز نیستیم ولی منابع و امکانات کفاف بیشتر نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در پایان جلسه امروز هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره مراودات ایران و همسایگانش گفت: برای اینکه مراودات بین استان ها با کشورهای همجوار و منطقه افزایش پیدا کند سیاست منطقه محوری و همسایه محوری سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین درباره وضعیت مرزها گفت: وضعیت امنیت مرزها مناسب است و همچنین وضعیت امنیت کشور نسبت به سال گذشته در عموم شاخص‌ها بهتر است.

مومنی گفت: تاکنون یک و نیم میلیون اتباع از کشور خارج شدند و طبق آمارها ۶ میلیون تبعه در کشور وجود دارند. ما گفته‌ایم که مهاجرستیز نیستیم ولی منابع و امکانات کفاف بیشتر نمی‌دهد.

وزیر کشور درباره اعطای اختیار به استانداران گفت: خوشبختانه جناب آقای رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای دارند و همه هم حمایت کردند از جمله رسانه‌ها دستگاه‌های مختلف قوا و این اختیارات به مرور واگذار می شود. بخشی از آن که نیاز به قانون نبود یعنی اختیارات خود هیئت محترم دولت بود، واگذار شد.

مومنی گفت: بخشی اختیار خود جناب آقای رئیس جمهور بود مثل اصل ۱۲۷ قانون اساسی واگذار شد و واگذاری این اختیارات به مرور دارد افزایش پیدا می‌کند و همین گفتمان‌ها همین واگذاری اختیارات موجب شد که به هر حال نگاه استانداران از استان خودشان فراتر بود و به استان‌های اطراف و به کشورهای دیگر توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در اولویت اول ما و وزارت خارجه قرار دارد دیپلماسی همسایگی و دیپلماسی منطقه‌ای است همین دیروز و امروز هم اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر برگزار شد پیش از آن نیز کردستان را داشتیم و استانداران چند کشور در چند ماه قبل در استان کردستان حضور داشتند همچنین در خراسان اجلاسی برگزار شد.

وزیر کشور گفت: به هر حال این مراودات بین استان‌ها با کشورهای همجوار و کشورهای منطقه باید افزایش پیدا کند و سیاست منطقه محوری و همسایه محوری سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب