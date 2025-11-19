خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جبلی:

تکراری بودن برنامه‌ها یا مهمانان نقطه ضعفی است که باید برطرف شود

تکراری بودن برنامه‌ها یا مهمانان نقطه ضعفی است که باید برطرف شود
کد خبر : 1716390
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره تکراری بودن برنامه‌ها و مهمانان آنها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی  رئیس سازمان صدا و سیما پس از جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همه فعالیت‌های ما زیر ذره‌بین توجه و نقد اصحاب رسانه است و این مایه خوشحالی است که همه اجزای تولیدات رسانه ملی مورد توجه ویژه قرار دارد. البته این یک سری موضوعات دیگر را اثبات می کند.

وی ادامه داد: تکراری بودن برنامه‌ها یا مهمانان قطعا نقطه ضعفی است که باید برطرف شود. ما احساس می‌کنیم که در برخی حوزه‌ها جامعه کارشناسی کشور نیاز به تقویت دارد. این محدودیت به ویژه در حوزه‌های تخصصی فنی بیشتر مشهود است و متأسفانه جامعه گسترده‌ای ندارد.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ما تلاش می‌کنیم از تمامی افکار و دیدگاه‌های کارشناسی در همه حوزه‌ها استفاده کنیم و رسانه‌ها نیز می‌توانند کمک شایانی کنند.

جبلی درباره  بازسازی ساختمان شیشه‌ای که مورد تهاجم رژیم صهیونیستی قرار گرفت، گفت: آواربرداری ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما از ۳هفته پیش آغاز شده است و تا پایان آذرماه و یا حتی شاید زودتر به پایان خواهد رسید.

رئیس صداوسیما بیان کرد: به‌دنبال عقد قرارداد ساخت ساختمان شیشه‌ای با پیمانکاران هستیم.

 وی تاکید کرد: این امر منوط به این است که درخواستی که به دولت دادیم تا بخش کوچکی از منابع بازسازی ساختمان شیشه‌ای را تأمین کنند و امیدواریم این امر زودتر به تصویب برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب